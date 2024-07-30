Что известно о новом месте работы бывшего первого зама белгородского губернатора?

Напомним, что Евгений Мирошников больше года назад неожиданно покинул свою должность в правительстве Белгородской области. О кадровых перестановках тогда сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор также поблагодарил его за достойную работу и отметил, что область два года подряд занимала лидирующие позиции по его направлению в сфере IT.