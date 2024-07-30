Что известно о новом месте работы бывшего первого зама белгородского губернатора?

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Журналисты выяснили, что Евгений Мирошников и правда является вице-президентом компании. В то время как сам экс-чиновник отвечать на вопросы не стал.
Ранее о месте работы экс-чиновника только ходили слухи.
Напомним, что Евгений Мирошников больше года назад неожиданно покинул свою должность в правительстве Белгородской области. О кадровых перестановках тогда сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор также поблагодарил его за достойную работу и отметил, что область два года подряд занимала лидирующие позиции по его направлению в сфере IT.
Кроме этого, губернатор также лично подарил экс-чиновнику наручные часы, «такие же надёжные, как счёты».
Позже стало известно, что новым министром цифрового развития области стал Сергей Четвериков.