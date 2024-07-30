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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Евгений Мирошников

Что известно о новом месте работы бывшего первого зама белгородского губернатора?

30 июля 2024, 12:43
Фото: личная страница Евгения Мирошникова в ВК
Евгений Мирошников

Белгородские журналисты выяснили, где работает Евгений Мирошников

В июле прошлого года стало известно об уходе с поста первого заместителя губернатора и министра цифрового развития Белгородской области Евгения Мирошникова. Ходили слухи о том, что он станет вице-президентом «Ростелекома». И они подтвердились, сообщает редакция «Фонаря».

Журналисты выяснили, что Евгений Мирошников и правда является вице-президентом компании. В то время как сам экс-чиновник отвечать на вопросы не стал.

Ранее о месте работы экс-чиновника только ходили слухи.

Напомним, что Евгений Мирошников больше года назад неожиданно покинул свою должность в правительстве Белгородской области. О кадровых перестановках тогда сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор также поблагодарил его за достойную работу и отметил, что область два года подряд занимала лидирующие позиции по его направлению в сфере IT.

Кроме этого, губернатор также лично подарил экс-чиновнику наручные часы, «такие же надёжные, как счёты».

Позже стало известно, что новым министром цифрового развития области стал Сергей Четвериков.

Первый замгубернатора Белгородской области покинул должность из-за новой работы
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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Ростелеком#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Евгений Мирошников#Сергей Четвериков
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