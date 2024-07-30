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Published Сегодня, 07:51

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Updated Сегодня, 07:53

Что будут делать в Белгороде с закрывшимися станциями проката электросамокатов?

Что будут делать в Белгороде с закрывшимися станциями проката электросамокатов?

30 июля 2024, 07:51
Фото: Изображение Midjourney
После сильных обстрелов областной столицы станции проката самокатов закрылись, но остались стоять на улицах города. Что мэрия собирается с этим делать, сколько перевозчик платит за муниципальную землю и сколько таких станций расположено по городу — читайте в материале Бел.Ру.

После обострения оперативной обстановки в Белгороде перестали работать некоторые прокаты самокатов, включая те, что имели станции заряда на улицах города. Редакция Бел.Ру поинтересовалась у мэрии о судьбе этих станций.

Такие постоянные точки имеет один арендодатель электросамокатов — ООО «Самокаты Белгород». В июне 2022 года мэрия выдала разрешение на установку трёх прокатных станций на полгода. В июле 2022 года — уже на десять месяцев и на 11 станций. В мае 2023 года на пять месяцев выдали разрешение на три участка. В июне 2023 года — на пять месяцев на десять участков. В 2024 году «Самокаты Белгород» не стали продлевать разрешения на использование участков.

Сроки, в которые электросамокаты могли там размещаться, уже прошли, и власти направили уведомление о том, что землю надо освободить. За использование места владельцы станций проката не платят, потому что согласно постановлению правительства РФ такие временные конструкции для организации стоянки и хранения средств индивидуальной мобильности могут использоваться без платы аренды.

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#Алёна Мальцева#Новости Белгорода#Эксклюзив#Прокат#Мэрия#Стоянка#Хранение#Белгород#Разрешение#Электросамокаты
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