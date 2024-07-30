Что будут делать в Белгороде с закрывшимися станциями проката электросамокатов?

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
После обострения оперативной обстановки в Белгороде перестали работать некоторые прокаты самокатов, включая те, что имели станции заряда на улицах города. Редакция Бел.Ру поинтересовалась у мэрии о судьбе этих станций.
Такие постоянные точки имеет один арендодатель электросамокатов — ООО «Самокаты Белгород». В июне 2022 года мэрия выдала разрешение на установку трёх прокатных станций на полгода. В июле 2022 года — уже на десять месяцев и на 11 станций. В мае 2023 года на пять месяцев выдали разрешение на три участка. В июне 2023 года — на пять месяцев на десять участков. В 2024 году «Самокаты Белгород» не стали продлевать разрешения на использование участков.
Сроки, в которые электросамокаты могли там размещаться, уже прошли, и власти направили уведомление о том, что землю надо освободить. За использование места владельцы станций проката не платят, потому что согласно постановлению правительства РФ такие временные конструкции для организации стоянки и хранения средств индивидуальной мобильности могут использоваться без платы аренды.