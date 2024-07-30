Что будут делать в Белгороде с закрывшимися станциями проката электросамокатов?

Такие постоянные точки имеет один арендодатель электросамокатов — ООО «Самокаты Белгород». В июне 2022 года мэрия выдала разрешение на установку трёх прокатных станций на полгода. В июле 2022 года — уже на десять месяцев и на 11 станций. В мае 2023 года на пять месяцев выдали разрешение на три участка. В июне 2023 года — на пять месяцев на десять участков. В 2024 году «Самокаты Белгород» не стали продлевать разрешения на использование участков.