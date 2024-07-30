Четыре месяца после обстрела: что поменялось на улице Есенина в Белгороде

В конце марта 2024 года ВСУ опять обстреляли Харьковскую гору в Белгороде. Под атаку попал дом №50 на улице Есенина. На лестницу во дворе упал блок ограждения. Один из подъездов дома пострадал очень сильно — там появилась воронка. Осколками посекло один из балконов, мусорку. В доме повыбивало окна. Под лестницей у подъезда появилась дыра.