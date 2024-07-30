Четыре месяца после обстрела: что поменялось на улице Есенина в Белгороде

Posted 30 июля, 11:24
Published 30 июля, 11:24
Modified 30 июля, 11:27
Updated 30 июля, 11:27
В конце марта 2024 года ВСУ опять обстреляли Харьковскую гору в Белгороде. Под атаку попал дом №50 на улице Есенина. На лестницу во дворе упал блок ограждения. Один из подъездов дома пострадал очень сильно — там появилась воронка. Осколками посекло один из балконов, мусорку. В доме повыбивало окна. Под лестницей у подъезда появилась дыра.
В конце мая текущего года белгородцы начали жаловаться на то, что этот дом не хотят восстанавливать. На лестнице так и лежал бетонный блок, у подъезда ситуация тоже не поменялась.
«Есенина, 50. Ещё 22 марта был прилёт во двор, на детскую площадку. До сих пор ничего не сделано. А 27 марта был прилёт около 3-го подъезда, воронка так до сих пор есть. И так в полном кошмаре живём, тут ещё и постоянные напоминания», — писала редакции Бел.Ру жительница района.
В конце июля ситуация с этим домом немного поменялась. Блок, который мешал спуску, со ступеней убрали. Теперь ничего не мешает земле при дожде покидать своё место и выливаться на спуск. Но подъезд также выглядит пугающе, как и раньше.
Подробнее о последствиях обстрелов, которые ещё не исправили, мы рассказали тут.