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Posted 30 июля, 11:24

Published 30 июля, 11:24

Modified 30 июля, 11:27

Updated 30 июля, 11:27

На улице Есенина в Белгороде за 4 месяца после обстрела частично навели порядок

Четыре месяца после обстрела: что поменялось на улице Есенина в Белгороде

30 июля 2024, 11:24
Фото: Алёна Мальцева. bel.ru.

На улице Есенина в Белгороде за 4 месяца после обстрела частично навели порядок

Сюжет
Эксклюзив
Дом №50 по улице Есенина в Белгороде попал под обстрел два раза: 22 и 27 марта. В мае последствия обстрела не устранили, в июле часть ещё пугает горожан. Как выглядит двор сейчас — смотрите в материале Бел.Ру.

В конце марта 2024 года ВСУ опять обстреляли Харьковскую гору в Белгороде. Под атаку попал дом №50 на улице Есенина. На лестницу во дворе упал блок ограждения. Один из подъездов дома пострадал очень сильно — там появилась воронка. Осколками посекло один из балконов, мусорку. В доме повыбивало окна. Под лестницей у подъезда появилась дыра.

В конце мая текущего года белгородцы начали жаловаться на то, что этот дом не хотят восстанавливать. На лестнице так и лежал бетонный блок, у подъезда ситуация тоже не поменялась.

«Есенина, 50. Ещё 22 марта был прилёт во двор, на детскую площадку. До сих пор ничего не сделано. А 27 марта был прилёт около 3-го подъезда, воронка так до сих пор есть. И так в полном кошмаре живём, тут ещё и постоянные напоминания», — писала редакции Бел.Ру жительница района.
Фото: Алёна Мальцева. bel.ru

В конце июля ситуация с этим домом немного поменялась. Блок, который мешал спуску, со ступеней убрали. Теперь ничего не мешает земле при дожде покидать своё место и выливаться на спуск. Но подъезд также выглядит пугающе, как и раньше.

Подробнее о последствиях обстрелов, которые ещё не исправили, мы рассказали тут.

Фото: Алёна Мальцева. bel.ru
Мало что поменялось: как проходит восстановление Белгорода и что изменилось за месяц
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