Чем опасен кондиционер, если на улице +34

Posted Сегодня, 05:00
Published Сегодня, 05:00
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Летняя жара может быть невыносимой, и кондиционеры становятся настоящим спасением. Однако, несмотря на их очевидные преимущества, использование кондиционеров в жаркую погоду может иметь свои подводные камни. Вместе с экспертами СОГАЗа разбираемся, чем они могут быть опасны.
Чрезмерное охлаждение помещения в сочетании с жарой на улице создает значительную нагрузку на организм. Это может привести к простуде и обострению хронических заболеваний.
Фильтры кондиционера накапливают пыль, бактерии и грибки. Если не чистить их регулярно, микроорганизмы распространяются по комнате, что может вызвать аллергические реакции и респираторные заболевания.
Кондиционеры часто снижают влажность воздуха в помещении, что может привести к сухости кожи и раздражению слизистых.
Длительное пребывание под прямым потоком холодного воздуха может вызвать мышечные спазмы и боли. Особенно это опасно для людей с остеохондрозом и другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Чтобы минимизировать риски, следует соблюдать несколько простых правил:
1. устанавливайте комфортную температуру;
2. регулярно чистите фильтры, проветривайте помещение;
3. используйте увлажнители воздуха;
4. оформите ДМС, чтобы в случае болезни оперативно обратиться к врачу и сэкономить на лечении: https://vk.cc/cyD9V4.