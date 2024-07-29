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Аптека

За лекарством по заказу придётся ездить из Белгорода в Старый Оскол и Губкин?

29 июля 2024, 07:53
Фото: 1MI
Аптека

В Белгороде пожаловались на закрытие производственного отдела аптеки

В столице региона вновь закрылся единственный в городе рецептурно-производственный отдел. Теперь местным жителям негде заказывать индивидуальные препараты по рецепту врача. Министр здравоохранения Белгородской области предложил им ездить за лекарствами в другие города региона.

Недавно в Белгороде снова закрылся рецептурно-производственный отдел в аптеке на улице Первомайской, 13. Это был единственный производственный отдел на весь город. Теперь белгородцы не знают, где им заказывать препараты по индивидуальным рецептам от врача.

Местная жительница рассказала, что в прошлый раз производственный отдел закрылся год назад. После письменного обращения к губернатору он заработал. Но теперь женщине снова негде заказать лекарства для дочери — единственная сотрудница отдела ушла на пенсию и работать больше некому.

«Мне сказали, что отдел работать не будет. Работник ушла на пенсию, и некому больше работать. Неужели нельзя было обучить других работников? Это одна аптека на весь город, которая делала препараты в производственном отделе», — пишет женщина и просит как-то решить проблему.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что руководство аптеки уже занимается решением вопроса недостатка кадров. Пока производственный отдел в Белгороде не работает, жители могут обратиться в аптеки в других городах или попросить у врача назначить альтернативную терапию.

Аптеки, осуществляющие производственную деятельность, расположены: г. Губкин, ул. Советская, д. 13 (телефон: (47241)7-56-04, (47241)-2-24-03), г. Ст. Оскол, ул. Ленина, д. 27 (телефон: (4275) 22-08-56). Вы можете обратиться к врачу-специалисту для подбора альтернативной терапии.
Андрей Иконников

Но не всех устроил такой расклад. Местные жители спросили у министра: действительно ли он считает, что они должны ехать заказывать лекарства в Губкин или Старый Оскол? Ведь это, мягко говоря, неудобно.

«Маршрутизация, конечно, уникальная. Может, выделите машину неотложной помощи ещё для такого? Ну как сейчас, когда из Белгорода в Корочу с панарицием предлагаете отвезти?» — возмутилась ещё одна белгородка.
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