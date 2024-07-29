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Загрязнения

«Вода мутная и воняет канализацией»: белгородцы сообщают о выбросах в реку Оскол

29 июля 2024, 14:47
Фото: Изображение Midjourney
Загрязнения

Белгородцы бьют тревогу из-за состояния ещё одной реки

Жители села Сорокино под Старым Осколом делятся в соцсетях кадрами загрязнённой реки Оскол. Предполагается, что виной всему — выбросы.

В селе Сорокино, которое находится на правом берегу Оскола, жители заметили загрязнения в реке.

Очевидец снял на видео, в каком состоянии находится водоём.

«Ниже по течению вся вода мутная и воняет канализацией», — добавил в соцсетях мужчина.

Telegram-канал «ОК! Старый Оскол» предполагает, что причиной грязи являются очередные выбросы.

Напоминаем, что не так давно жалобы на слив нечистот были и от жителей Яковлевского горокруга. В этом винят одно из предприятий, которое, по словам яковлевцев, уже два года по ночам сливает воду с отходами в поля. В результате этого из-за особенностей ландшафта грязная вода попадает в местный пруд и в источник питьевой воды для белгородцев.

Река Оскол
Видео: Telegram-канал «ОК! Старый Оскол»
Белгородский завод сливает нечистоты в поле и портит питьевую воду?
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