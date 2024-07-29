«Вода мутная и воняет канализацией»: белгородцы сообщают о выбросах в реку Оскол

Напоминаем, что не так давно жалобы на слив нечистот были и от жителей Яковлевского горокруга. В этом винят одно из предприятий, которое, по словам яковлевцев, уже два года по ночам сливает воду с отходами в поля. В результате этого из-за особенностей ландшафта грязная вода попадает в местный пруд и в источник питьевой воды для белгородцев.