Во двор белгородцев забрёл неожиданный гость: пришлось вызывать специальную службу

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
В Белгороде в минувшие выходные спасли щенка енотовидной собаки и пустельгу.
Во дворе частного дома проник неизвестный зверь. Местные жители сообщили об этом в Единую дежурную диспетчерскую службу и управление экоохотнадзора. Сотрудники отдела оперативного реагирования прибыли на место и выяснили, что это щенок енотовидной собаки. Его поймали и выпустили в естественную среду обитания — особо охраняемую природную территорию урочища «Городской лес».
Также в столице региона жители нашли птенца пустельги. Его принесли в ветеринарную клинику и сообщили о находке в управление экоохотнадзора. Осмотр показал, что жизни птицы ничего не угрожало. Её также выпустили в естественную среду.