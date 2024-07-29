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Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Енотовидная собака

Во двор белгородцев забрёл неожиданный гость: пришлось вызывать специальную службу

29 июля 2024, 13:16
Фото: Telegram-канал экоохотнадзора в Белгородской области
Енотовидная собака

В Белгороде спасли птицу и дикое животное

За минувшие выходные в областном центре случилось несколько добрых дел. Белгородцы помогли заблудившимся обитателям леса найти дорогу домой. Подробнее рассказали в белгородском экоохотнадзоре.

В Белгороде в минувшие выходные спасли щенка енотовидной собаки и пустельгу.

Во дворе частного дома проник неизвестный зверь. Местные жители сообщили об этом в Единую дежурную диспетчерскую службу и управление экоохотнадзора. Сотрудники отдела оперативного реагирования прибыли на место и выяснили, что это щенок енотовидной собаки. Его поймали и выпустили в естественную среду обитания — особо охраняемую природную территорию урочища «Городской лес».

Также в столице региона жители нашли птенца пустельги. Его принесли в ветеринарную клинику и сообщили о находке в управление экоохотнадзора. Осмотр показал, что жизни птицы ничего не угрожало. Её также выпустили в естественную среду.

Щенок енотовидной собакиЩенок енотовидной собаки
ПустельгаПустельга
Щенок енотовидной собаки
Фото: Telegram-канал Экоохотнадзора в Белгородской области
История со счастливым концом: белгородцы помогли пострадавшим от непогоды аистам
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#Татьяна Вознюк#Общество#Спасение#Птица#Новости Белгорода#Животное#Белгород#Экоохотнадзор#Енотовидная собака#Пустельга
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