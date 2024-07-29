Вместо разных — один большой букет: в Белгороде к 1 сентября снова запустят акцию

Акцию «Дети вместо цветов» вновь планируют провести в Белгородской области

В регионе уже восьмой раз планируют провести акцию «Дети вместо цветов». Она заключается в том, что дети могут купить всем классом один красивый букет учителю на День знаний вместо множества разных. Сэкономленные деньги можно будет отправить в благотворительный фонд.