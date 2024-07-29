Вместо разных — один большой букет: в Белгороде к 1 сентября снова запустят акцию

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Фонд «Святое Белогорье против детского рака» предлагает принять участие в акции «Дети вместо цветов». Её суть заключается в том, чтобы вместо множества маленьких букетов учителю вручить один большой от всего класса. Сэкономленные деньги можно направить на помощь тяжелобольным детям, которые находятся под опекой благотворительного фонда.
По словам представителей организации, в прошлом году в рамках акции фонду удалось собрать 2,9 млн рублей. В ней приняли участие школы Белгорода и Белгородской области, Москвы и Московской области, Липецка и Липецкой области.
В прошлом году на собранные средства смогли оказать помощь семи детям с заболеваниями. Оплачивались специализированное питание, лекарства, обследования и операции. Кроме того, шесть семей с неизлечимо больными детьми прошли программу социальной передышки в детском хосписе «Изумрудный город».