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Published Сегодня, 11:55

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Updated Сегодня, 11:55

Акцию «Дети вместо цветов» вновь планируют провести в Белгородской области

Вместо разных — один большой букет: в Белгороде к 1 сентября снова запустят акцию

29 июля 2024, 11:55
Фото: 1MI

Акцию «Дети вместо цветов» вновь планируют провести в Белгородской области

В регионе уже восьмой раз планируют провести акцию «Дети вместо цветов». Она заключается в том, что дети могут купить всем классом один красивый букет учителю на День знаний вместо множества разных. Сэкономленные деньги можно будет отправить в благотворительный фонд.
Сюжет
Дети

Фонд «Святое Белогорье против детского рака» предлагает принять участие в акции «Дети вместо цветов». Её суть заключается в том, чтобы вместо множества маленьких букетов учителю вручить один большой от всего класса. Сэкономленные деньги можно направить на помощь тяжелобольным детям, которые находятся под опекой благотворительного фонда.

По словам представителей организации, в прошлом году в рамках акции фонду удалось собрать 2,9 млн рублей. В ней приняли участие школы Белгорода и Белгородской области, Москвы и Московской области, Липецка и Липецкой области.

В прошлом году на собранные средства смогли оказать помощь семи детям с заболеваниями. Оплачивались специализированное питание, лекарства, обследования и операции. Кроме того, шесть семей с неизлечимо больными детьми прошли программу социальной передышки в детском хосписе «Изумрудный город».

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#Татьяна Вознюк#Белгородская область#Акция#Дети#Новости Белгорода#День знаний#Белгород#Дети вместо цветов#Букеты
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