В Белгороде с начала года выросло число предпринимателей в сфере грузоперевозок

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
По данным «Деловой среды» (дочерняя компания Сбера), в 2024 году жители Белгородской области чаще всего регистрировали бизнес в сферах автомобильных грузоперевозок, розничной торговли в Интернете, торговли пищевыми продуктами, в сфере парикмахерских услуг и салонов красоты.
Среди них наибольший прирост показала сфера грузоперевозок. Таких предпринимателей стало на 40% больше, чем в 2023 году. Также более чем вдвое выросло число тех, кто зарегистрировал дело в сфере дополнительного образования детей и взрослых.
По данным аналитиков, в целом по стране наибольшая доля молодежи, оформившая свой бизнес в 2024 году, проживает в Республике Татарстан (46%), Ставропольском крае (46%) и Пермском крае (44%).
По данным исследования, среди регионов наибольший прирост по регистрациям бизнеса за первые полгода 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года показали Республика Дагестан (+173%), Ставропольский край (+70%) и Красноярский край (+50%). Для исключения эффекта низкой базы здесь были рассмотрены регионы, у которых количество регистраций бизнеса превысило 1500.
Распределение ИП и ООО в первые шесть месяцев 2024 года составило 89% и 11% соответственно.