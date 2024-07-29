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Published Сегодня, 14:08

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Updated Сегодня, 14:10

В Белгороде с начала года выросло число предпринимателей в сфере грузоперевозок

В Белгороде с начала года выросло число предпринимателей в сфере грузоперевозок

29 июля 2024, 14:08
Фото: 1MI
Белгородцы стали активнее регистрировать бизнес в сфере грузоперевозок и онлайн-торговли. Об этом рассказали аналитики «Деловой среды», которые подвели итоги предпринимательской активности в регионе за первые шесть месяцев 2024 года.

По данным «Деловой среды» (дочерняя компания Сбера), в 2024 году жители Белгородской области чаще всего регистрировали бизнес в сферах автомобильных грузоперевозок, розничной торговли в Интернете, торговли пищевыми продуктами, в сфере парикмахерских услуг и салонов красоты.

Среди них наибольший прирост показала сфера грузоперевозок. Таких предпринимателей стало на 40% больше, чем в 2023 году. Также более чем вдвое выросло число тех, кто зарегистрировал дело в сфере дополнительного образования детей и взрослых.

По данным аналитиков, в целом по стране наибольшая доля молодежи, оформившая свой бизнес в 2024 году, проживает в Республике Татарстан (46%), Ставропольском крае (46%) и Пермском крае (44%).

По данным исследования, среди регионов наибольший прирост по регистрациям бизнеса за первые полгода 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года показали Республика Дагестан (+173%), Ставропольский край (+70%) и Красноярский край (+50%). Для исключения эффекта низкой базы здесь были рассмотрены регионы, у которых количество регистраций бизнеса превысило 1500.

Распределение ИП и ООО в первые шесть месяцев 2024 года составило 89% и 11% соответственно.

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#Алёна Мальцева#Дополнительное образование#Молодежь#ИП#Предприниматели#Сбербанк#Белгород#Пищевые продукты#Салоны красоты
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