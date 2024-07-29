Со старооскольского «РейнирТорга» взыскали более 165 тысяч рублей

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
ООО «РейнирТорг» периодически не платило трём своим сотрудникам в лице разнорабочих в первой половине 2022 года. Расчёта не было и после трудового договора.
Тогда уже бывшие работники решили обратиться в суд. В итоге компанию обязали выплатить общую сумму в размере 165 720 рублей.
Организацию уведомили о возбуждении исполнительных производств и предупредили об ответственности за неисполнение решения суда. Однако руководство в указанный срок не погасило задолженность.
Тогда судебные приставы выяснили, какие у организации есть расчётные счета, и постановили взыскать с них средства. В результате долги по зарплате были полностью погашены.