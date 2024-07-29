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Деньги

Со старооскольского «РейнирТорга» взыскали более 165 тысяч рублей

29 июля 2024, 12:49
Фото: 1MI
Деньги

С компании в Старом Осколе взыскали долги по зарплатам

В Старом Осколе выявили компанию, которая не вернула сотрудникам зарплату даже после прекращения трудовых отношений. Речь об ООО «РейнирТорг». В отношении неё уже приняли мер, сообщили в пресс-службе УФССП по Белгородской области.

ООО «РейнирТорг» периодически не платило трём своим сотрудникам в лице разнорабочих в первой половине 2022 года. Расчёта не было и после трудового договора.

Тогда уже бывшие работники решили обратиться в суд. В итоге компанию обязали выплатить общую сумму в размере 165 720 рублей.

Организацию уведомили о возбуждении исполнительных производств и предупредили об ответственности за неисполнение решения суда. Однако руководство в указанный срок не погасило задолженность.

Тогда судебные приставы выяснили, какие у организации есть расчётные счета, и постановили взыскать с них средства. В результате долги по зарплате были полностью погашены.


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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Судебные приставы#Зарплата#Суд#Новости Старого Оскола#Исполнительное производство#Трудовые отношения
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