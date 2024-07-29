Со старооскольского «РейнирТорга» взыскали более 165 тысяч рублей

С компании в Старом Осколе взыскали долги по зарплатам

В Старом Осколе выявили компанию, которая не вернула сотрудникам зарплату даже после прекращения трудовых отношений. Речь об ООО «РейнирТорг». В отношении неё уже приняли мер, сообщили в пресс-службе УФССП по Белгородской области.