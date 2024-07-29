«С логикой не дружат»: урбанист Кошкин — о велодорожках в Пикник-парке в Белгороде

Кроме того, у урбаниста возникли вопросы и к зонированию дорожек. Для велосипедистов полоса в два раза меньше, чем для пеших отдыхающих. Как велосипедисту выкручиваться, если к нему навстречу будет ехать другой пользователь, Кошкин не знает.