«С логикой не дружат»: урбанист Кошкин — о велодорожках в Пикник-парке в Белгороде

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Бывший член общественного совета при региональном минтрансе и урбанист Константин Кошкин прокомментировал новую разметку на дорожках в белгородском Пикник-парке.
Недавно на дорожках появилась разметка, которая неожиданно радикально поделила территорию. Некоторые зоны разрешены только для пешеходов.
«Вместо пропаганды взаимоуважения и культуры на совместной территории — сегрегация. Теперь что, ребёнку на маленьком э-самокате сюда нельзя? Маму отправят на одну дорожку, а сына — на другую? А папа будет метаться между ними? Как же одноклеточно и узколобо некоторые мыслят», — написал Константин в своём Telegram-канале.
Кроме того, у урбаниста возникли вопросы и к зонированию дорожек. Для велосипедистов полоса в два раза меньше, чем для пеших отдыхающих. Как велосипедисту выкручиваться, если к нему навстречу будет ехать другой пользователь, Кошкин не знает.
«Про нормативную ширину велополосы я уже даже не говорю — ясно, что ни с ней, ни с логикой тут явно не дружат», — добавил он.