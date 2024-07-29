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Published Сегодня, 06:32

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Updated Сегодня, 06:34

Разметка на дорожках в Пикник-парке

«С логикой не дружат»: урбанист Кошкин — о велодорожках в Пикник-парке в Белгороде

29 июля 2024, 06:32
Фото: Велоклуб «Вялые Вомбаты»
Разметка на дорожках в Пикник-парке

Урбанист Кошкин раскритиковал разметку в белгородском парке

Бывший член общественного совета при региональном минтрансе и урбанист Константин Кошкин раскритиковал новую разметку на дорожках в белгородском Пикник-парке. Он назвал зонирование, мягко говоря, странным.

Бывший член общественного совета при региональном минтрансе и урбанист Константин Кошкин прокомментировал новую разметку на дорожках в белгородском Пикник-парке.

Недавно на дорожках появилась разметка, которая неожиданно радикально поделила территорию. Некоторые зоны разрешены только для пешеходов.

«Вместо пропаганды взаимоуважения и культуры на совместной территории — сегрегация. Теперь что, ребёнку на маленьком э-самокате сюда нельзя? Маму отправят на одну дорожку, а сына — на другую? А папа будет метаться между ними? Как же одноклеточно и узколобо некоторые мыслят», — написал Константин в своём Telegram-канале.

Кроме того, у урбаниста возникли вопросы и к зонированию дорожек. Для велосипедистов полоса в два раза меньше, чем для пеших отдыхающих. Как велосипедисту выкручиваться, если к нему навстречу будет ехать другой пользователь, Кошкин не знает.

«Про нормативную ширину велополосы я уже даже не говорю — ясно, что ни с ней, ни с логикой тут явно не дружат», — добавил он.
Разметка на дорожках в Пикник-паркеРазметка на дорожках в Пикник-парке
Разметка на дорожках в Пикник-парке
Фото: Велоклуб «Вялые Вомбаты»
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