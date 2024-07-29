Пресечение теракта, обращение к Кремлю и приграничье обсуждали белгородцы на неделе

Дети из лагеря «Мандарин» в Бахчисарае пожаловались родителям на то, что дети постарше издеваются над ними из-за того, что они являются белгородцами. Также родители ребят рассказали, что якобы один ребёнок уже пострадал, а вожатые лагеря для того, чтобы предотвратить опасные конфликты, не так часто позволяют выходить из комнат. Белгородское минобразования заявило, что конфликт был, однако драк и побоев не было, а дети находятся в безопасности под присмотром взрослых.