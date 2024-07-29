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Updated Сегодня, 04:27

Итоги недели

Пресечение теракта, обращение к Кремлю и приграничье обсуждали белгородцы на неделе

29 июля 2024, 04:21
Фото: Изображение Midjourney
Итоги недели
23 июля в мечети Белгорода предотвратили поджог, прокурор запросила срок Полежаеву в 8 лет, а в Кремле жителям Грайворона не дали ожидаемый ответ. Кроме того, белгородцам пообещали решить ситуацию с угрозами детям в крымском лагере, а также ответили, почему урожай в приграничье всё же будут собирать

В Белгородской мечети предотвратили теракт

23 июля двух мужчин задержали в Мариуполе за организацию поджога мечети. Ими оказались граждане РФ 31 и 38 лет, сообщило ЦОС ФСБ РФ. Согласно показаниям, идею предложили украинские спецслужбы, которые обещали им выплатить вознаграждение. По факту организации теракта возбуждено уголовное дело.

Гаджирамзан Рамазанов, являющийся председателем мусульман региона, рассказал, что о готовящемся теракте предупреждали ещё полтора месяца назад. Также он заявил, что подобное не сможет стать причиной конфликта православных и мусульман в Белгороде.

Спецслужбы предупреждали о возможном теракте в Белгороде полтора месяца назад
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Сторона обвинения запросила для Полежаева тюремный срок в 8 лет

Об этом в зале суда заявила гособвинитель Вера Струкова на последнем заседании по делу бывшего вице-губернатора Белгородской области. Своё предложение она мотивировала фактами, которые, по её мнению, доказывают то, что подсудимый получил взятку автомобилями стоимостью 18 млн рублей.

Учтя признание Полежаева в преступлении, его состояние здоровья и болезнь близкой родственницы, Вера Струкова запросила восемь лет лишения свободы, штраф в 36 млн рублей и запрет на 10 лет занимать должности в госструктурах.

Для бывшего вице-губернатора Белгородской области запросили восемь лет колонии
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В Кремле ответили на обращение грайворонцев, просивших защиты от обстрелов

Однако, вероятно, это немного не тот ответ, который жители приграничья ожидали получить. Им заявили, что их июньское обращение к Владимиру Путину и Андрею Белоусову, с которым Вячеслав Гладков встретился 23 июля, перенаправят в федеральное МЧС.

Почему так? Причиной стало отсутствие информации о том, что заявление рассмотрено как раз и занимающимся данными вопросами МЧС России. По данным, обращение собрало несколько тысяч подписей.

Администрация президента РФ ответила на обращения белгородцев из приграничья
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Разрешат ли вопрос с крымским лагерем, где белгородским детям угрожали избиением?

Дети из лагеря «Мандарин» в Бахчисарае пожаловались родителям на то, что дети постарше издеваются над ними из-за того, что они являются белгородцами. Также родители ребят рассказали, что якобы один ребёнок уже пострадал, а вожатые лагеря для того, чтобы предотвратить опасные конфликты, не так часто позволяют выходить из комнат. Белгородское минобразования заявило, что конфликт был, однако драк и побоев не было, а дети находятся в безопасности под присмотром взрослых.

Позднее губернатор Вячеслав Гладков поделился, что направил с поездкой в лагерь министра образования области, своего зама, и директора «Бригантины „Белогорья“» для устранения проблемы.

Гладков прокомментировал ситуацию в крымском лагере, где белгородцам угрожают побоями
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Гладков назвал причину, по которой в приграничье всё ещё собирают урожай

Как заявил губернатор Белгородской области, под обстрелами ВСУ регион и его жители живут уже не первый год, поэтому это не может стать причиной, по которой можно бросить урожай. Однако от сбора зерна ранее всё же отказались в зоне, которая находится в 15 км от границы.

По мнению главы региона, недопустимо отказываться от сбора зерновых культур в полях, как и от домов и местных предприятий.

«Нужно исходить из обстановки, максимально оберегая жизнь своих подчинённых, людей, жителей, детей, стариков. Надо выстраивать текущую работу, это наша с вами задача. Я думаю, что мы много с вами сделали. Сделали то, что не делал никто», — подытожил Гладков, свой ответ на вопрос белгородцев.
«Другого варианта у нас нет»: Гладков — о том, как жить и работать в приграничье
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