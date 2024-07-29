Поворот не туда: белгородцы сели в один автобус, но их повезли по маршруту другого

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Речь идёт об автобусе № 102 «Энергомаш» — Майский, который неожиданно стал № 26 и поехал по другому пути. Белгородка, разочарованная поездкой, рассказала о ситуации в соцсетях.
«Когда люди начали возмущаться, водитель даже не вышел и не сказал ни слова, а просто молча ехал по маршруту 26, тратя ещё больше времени пассажиров. Деньги за поездку, конечно же, никто не вернул. Прошу обратить внимание на этот случай, так как большое количество людей опоздали на свой автобус и были очень возмущены», — пишет белгородка.
На жалобу ответил начальник Организатора пассажирских перевозок Мстислав Боровицкий. Он отметил, что по этой ситуации проведут проверку. И сообщил, что деньги за поездку можно вернуть на сайте АО «ЕТК».