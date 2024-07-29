Поворот не туда: белгородцы сели в один автобус, но их повезли по маршруту другого

«Когда люди начали возмущаться, водитель даже не вышел и не сказал ни слова, а просто молча ехал по маршруту 26, тратя ещё больше времени пассажиров. Деньги за поездку, конечно же, никто не вернул. Прошу обратить внимание на этот случай, так как большое количество людей опоздали на свой автобус и были очень возмущены», — пишет белгородка.