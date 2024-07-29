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Автобус

Поворот не туда: белгородцы сели в один автобус, но их повезли по маршруту другого

29 июля 2024, 08:32
Фото: Катерина Алексеевна / страница Вячеслава Гладкова в ВК
Автобус

Белгородцы просят проверить автобус со странной нумерацией

В Сети появились жалобы жителей Белгорода на работу водителя одного из автобусов. По их словам, автобус поехал по маршруту № 26, хотя была вывеска № 102. На это ответил глава Организатора пассажирских перевозок Белгородской области.
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Автобус

Речь идёт об автобусе № 102 «Энергомаш» — Майский, который неожиданно стал № 26 и поехал по другому пути. Белгородка, разочарованная поездкой, рассказала о ситуации в соцсетях.

«Когда люди начали возмущаться, водитель даже не вышел и не сказал ни слова, а просто молча ехал по маршруту 26, тратя ещё больше времени пассажиров. Деньги за поездку, конечно же, никто не вернул. Прошу обратить внимание на этот случай, так как большое количество людей опоздали на свой автобус и были очень возмущены», — пишет белгородка.

На жалобу ответил начальник Организатора пассажирских перевозок Мстислав Боровицкий. Он отметил, что по этой ситуации проведут проверку. И сообщил, что деньги за поездку можно вернуть на сайте АО «ЕТК».

«Непростая ситуация»: в Белгороде признали нехватку водителей на ещё одном маршруте
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#Татьяна Вознюк#Город#Автобус#Пассажиры#Новости Белгорода#Проезд#Жалобы#Белгород
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