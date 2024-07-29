Полпреда президента Якушева попросили помочь отправлять антидроновые ружья на СВО

Также он отметил, что вопросы организации музеев должны решаться конкретными общественными движениями и что нужно обсудить этот аспект на федеральном уровне. Якушев подчеркнул, что создание музеев может иметь и негативные последствия — трофеи могут превратиться в неконтролируемый поток оружия и боеприпасов в регионах.