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Posted 29 июля, 12:18

Published 29 июля, 12:18

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Полпреда президента Якушева попросили помочь отправлять антидроновые ружья на СВО

Полпреда президента Якушева попросили помочь отправлять антидроновые ружья на СВО

29 июля 2024, 12:18
Фото: Илья Московец / URA.RU
Об этом секретаря Генсовета «Единой России» попросили курганские волонтёры. Также Владимир Якушев ответил на просьбу создавать в регионах музеи трофеев со спецоперации на Украине.

Волонтёры из Кургана обратились к временно исполняющему обязанности секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимиру Якушеву с просьбой помочь снять запрет на ввоз огнестрельного оружия для дронов и ружей в зону СВО для частных лиц. Они также выступили за возможность создания небольших местных музеев с трофеями с СВО, привезенными участниками боевых действий.

Представитель проектов регионального отделения Народного Фронта Елена Васильева попросила Якушева помочь в получении разрешений на ввоз оружия частными лицами из регионов в зону СВО и задала вопрос о возможности создания мини-музеев с трофеями.

«Обычно ответственность за оборот оружия лежит на Росгвардии. Если речь идёт о передаче одного-двух ружей в зону СВО, это одно, но если проблема системная — мы займемся этим вопросом», — поделился Якушев.

Также он отметил, что вопросы организации музеев должны решаться конкретными общественными движениями и что нужно обсудить этот аспект на федеральном уровне. Якушев подчеркнул, что создание музеев может иметь и негативные последствия — трофеи могут превратиться в неконтролируемый поток оружия и боеприпасов в регионах.

Кроме того, на встрече политик обсудил с волонтёрами варианты обмена молодыми специалистами с компаниями новых территорий для обмена опытом. Предложение, выдвинутое молодыми активистами, он одобрил, но отметил, что это может привести к нехватке рабочих рук на местных предприятиях.

Фото: Илья Московец / URA.RU
#Евгений Грицков
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