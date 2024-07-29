Подросток на самокате и его 5-летняя пассажирка попали в ДТП в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Первая авария произошла 28 июля в Губкине на пересечении улиц Павлика Морозова, Фестивальной и Кооперативной. 12-летний подросток на электросамокате Kugoo Kirin Max Speed, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю Opel Vectra.
Водитель электросамоката, а также его пятилетняя пассажирка пострадали. Детей доставили в больницу.
Второе происшествие случилось в Красненском районе на восьмом километре дороги Сетище — Горки — Богословка. 22-летний водитель SsangYong Rexton, по предварительной информации, набрал скорость, которая не позволяла полностью контролировать движение. Молодой человек потерял управление, авто съехало в кювет.
В аварии пострадала 18-летняя пассажирка автомобиля. Водителя проверили на состояние опьянения, результат оказался отрицательным. Однако выяснилось, что в 2023 и 2024 годах его шесть раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости.