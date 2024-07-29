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Самокат, на котором дети попали в ДТП в Белгородской области

Подросток на самокате и его 5-летняя пассажирка попали в ДТП в Белгородской области

29 июля 2024, 10:04
Фото: УМВД Белгородской области
Самокат, на котором дети попали в ДТП в Белгородской области

Двое детей пострадали за день в авариях в Белгородской области

В регионе за минувшие 24 часа зарегистрировали две аварии с пострадавшими. Травмированы трое жителей, двое из них — дети, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

Первая авария произошла 28 июля в Губкине на пересечении улиц Павлика Морозова, Фестивальной и Кооперативной. 12-летний подросток на электросамокате Kugoo Kirin Max Speed, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю Opel Vectra.

Водитель электросамоката, а также его пятилетняя пассажирка пострадали. Детей доставили в больницу.

Второе происшествие случилось в Красненском районе на восьмом километре дороги Сетище — Горки — Богословка. 22-летний водитель SsangYong Rexton, по предварительной информации, набрал скорость, которая не позволяла полностью контролировать движение. Молодой человек потерял управление, авто съехало в кювет.

В аварии пострадала 18-летняя пассажирка автомобиля. Водителя проверили на состояние опьянения, результат оказался отрицательным. Однако выяснилось, что в 2023 и 2024 годах его шесть раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости.

СамокатСамокат
SsangYong RextonSsangYong Rexton
Самокат
Фото: УМВД Белгородской области
Снова виноват электросамокат? Юный белгородец и пенсионерка пострадали в ДТП
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#Татьяна Вознюк#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Губкин#Авария#Пассажир#Подросток#Красненский район#Превышение скорости#Белгород#Электросамокат
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