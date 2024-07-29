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Published Сегодня, 14:11

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Под Сочи исправили ошибку в табличке с названием города в Белгородской области

Под Сочи исправили ошибку в табличке с названием города в Белгородской области

29 июля 2024, 14:11
Фото: 1MI
Об этом Бел.Ру сообщили в администрации Лазаревского внутригородского района. Табличка с ошибкой в названии белгородского города провисела 16 лет.

Отдыхающие из Старого Оскола, посетившие центр национальных культур в Лазаревском, Краснодарского края, обнаружили ошибку в названии белгородского города Грайворон на композиции «Добрый Ангел Мира». Вместо правильного написания «Грайворон» там значилось «Гайворон».

Журналисты Бел.Ру выяснили, что статуя «Добрый Ангел Мира» находится на площади перед зданием МБУК города Сочи «Лазаревский РЦНК им. КС. Мазлумяна». Возвели её 23 сентября 2008 года и передали на хранение МБУК безвозмездно благотворительным фондом «Меценаты столетия» из Москвы.

Улучшение состояния территории вокруг МБУК и скульптуры «Добрый Ангел Мира» осуществлялось за счёт средств от социальных партнёров.

В администрации Лазаревского внутригородского района нам также сообщили, что ошибку в названии города исправят до 15 июля. Спустя время из администрации пришёл ещё один ответ, в котором было сказано, что подрядчик устранил ошибку в наименовании города.

Фото: bel.ru
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Москва#Сочи#Грайворон#Эксклюзив#Краснодарский край#Белгород#Меценаты столетия
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