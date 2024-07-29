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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Смертельные ДТП

План вырос, но и его не выполнить: на дорогах гибнет ещё больше белгородцев

29 июля 2024, 12:52
Фото: 1MI
Смертельные ДТП

Уже 96 белгородцев погибло на дорогах в 2024 году

Белгородская область на данный момент превысила прогноз нацпроекта Минтрана РФ по уровню смертности на дорогах. Ранее меры предупреждения аварий уже обсуждались, а сегодня обсудили актуальный график. Кроме того, полный план мер обсудят в понедельник. Также составят список мер на 2025 год.
Сюжет
ДТП

Согласно федеральной программе и показателям Минтранса России, фактический показатель по смертности на дорогах в Белгородской области на прошлый год составил 141 человек. На сегодня фактическая статистика говорит о 96 погибших белгородцах в ДТП, превышая прогноз нацпроекта на 32 единицы. Увеличение смертельных случаев также связано с оперативной обстановкой в регионе.

В этом году на 100% закончат план по разделению четырёхполосных дорог со встречным движением, также к 290 уже имеющихся камерам, следящим за скоростным режимом, закупят ещё 150 штук под лимит 2025 года. Далее — усиление работы по контролю на дорогах с участием в том числе и военной полиции.

Сегодня рассмотрят возможные меры по снижению смертности. На следующей неделе обсудят план работ в этой области на 2025 год.

Ограничители скорости и тросы: как борются со смертельными ДТП в Белгородской области
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#ДТП#Белгород#Дорожная безопасность
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