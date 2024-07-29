План вырос, но и его не выполнить: на дорогах гибнет ещё больше белгородцев

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Согласно федеральной программе и показателям Минтранса России, фактический показатель по смертности на дорогах в Белгородской области на прошлый год составил 141 человек. На сегодня фактическая статистика говорит о 96 погибших белгородцах в ДТП, превышая прогноз нацпроекта на 32 единицы. Увеличение смертельных случаев также связано с оперативной обстановкой в регионе.
В этом году на 100% закончат план по разделению четырёхполосных дорог со встречным движением, также к 290 уже имеющихся камерам, следящим за скоростным режимом, закупят ещё 150 штук под лимит 2025 года. Далее — усиление работы по контролю на дорогах с участием в том числе и военной полиции.
Сегодня рассмотрят возможные меры по снижению смертности. На следующей неделе обсудят план работ в этой области на 2025 год.