План вырос, но и его не выполнить: на дорогах гибнет ещё больше белгородцев

В этом году на 100% закончат план по разделению четырёхполосных дорог со встречным движением, также к 290 уже имеющихся камерам, следящим за скоростным режимом, закупят ещё 150 штук под лимит 2025 года. Далее — усиление работы по контролю на дорогах с участием в том числе и военной полиции.