«Паркуются как попало»: белгородцы снова пожаловались на проблемы в Пикник-парке

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Белгородцы пожаловались на неудобства, связанные со строительством остановок возле Пикник-парка. По словам одного из местных жителей, территорию, прилегающую к месту строительства, и часть парковочной зоны огородили бетонными блоками. Из-за этого водители паркуются как пропало, проехать становиться негде — слишком узкое пространство.
«Когда на этой узкой дороге сломалась машина и в течение 40 минут не могла уехать, всё движение было затруднено. Запретить парковаться в зоне, где огородили блоками, почему нельзя?» — спросил мужчина.
В мэрии Белгорода сообщили, что передадут вопрос о запрете парковки на указанном участке специалистам департамента городского хозяйства для дальнейшего рассмотрения.
Напомним, что в Нижнем Ольшанце скоро появятся 12 новых остановок общественного транспорта.
А недавно белгородский урбанист Константин Кошкин раскритиковал велодорожки в Пикник-парке. Разметка для зонирования на них оказалась чересчур радикальной.