«Паркуются как попало»: белгородцы снова пожаловались на проблемы в Пикник-парке

Белгородцы пожаловались на неудобства, связанные со строительством остановок возле Пикник-парка. По словам одного из местных жителей, территорию, прилегающую к месту строительства, и часть парковочной зоны огородили бетонными блоками. Из-за этого водители паркуются как пропало, проехать становиться негде — слишком узкое пространство.