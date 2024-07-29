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Пикник-парк в Белгороде

«Паркуются как попало»: белгородцы снова пожаловались на проблемы в Пикник-парке

29 июля 2024, 12:33
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
Пикник-парк в Белгороде

Белгородцы просят запретить парковаться у Пикник-парка

Идёт строительство новых остановок общественного транспорта в районе Пикник-парка. Территорию стройплощадки и часть парковки оградили бетонными блоками, из-за чего водители паркуются как попало и движение на узкой дороге становится затруднённым. В мэрии ответили на претензии горожан.

Белгородцы пожаловались на неудобства, связанные со строительством остановок возле Пикник-парка. По словам одного из местных жителей, территорию, прилегающую к месту строительства, и часть парковочной зоны огородили бетонными блоками. Из-за этого водители паркуются как пропало, проехать становиться негде — слишком узкое пространство.

«Когда на этой узкой дороге сломалась машина и в течение 40 минут не могла уехать, всё движение было затруднено. Запретить парковаться в зоне, где огородили блоками, почему нельзя?» — спросил мужчина.

В мэрии Белгорода сообщили, что передадут вопрос о запрете парковки на указанном участке специалистам департамента городского хозяйства для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, что в Нижнем Ольшанце скоро появятся 12 новых остановок общественного транспорта.

А недавно белгородский урбанист Константин Кошкин раскритиковал велодорожки в Пикник-парке. Разметка для зонирования на них оказалась чересчур радикальной.

«С логикой не дружат»: урбанист Кошкин — о велодорожках в Пикник-парке в Белгороде
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Парковка#Пикник-парк#Новости Белгорода#Остановки#Белгород
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