Ночь в Старом Осколе выдалась громкой. Что это было?

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
В Старом Осколе минувшая ночь выдалась громкой. В районе жилмассива Новый город прогремели «хлопки». Выяснилось, что кто-то решил запустить салют.
Очевидцы поделились кадрами в соцсетях.
Напомним, что применение пиротехники в регионе находится под запретом уже более двух лет. На территории региона нельзя запускать салюты, петарды. Соответствующий документ подписывал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ограничение действует как для рядовых жителей региона, так и для организаций.
Запрет, вероятно, будет действовать и в День города в Белгороде. Традиционного праздничного салюта не планируется.