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Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Салют, тематическое фото

Ночь в Старом Осколе выдалась громкой. Что это было?

29 июля 2024, 06:37
Фото: 1MI
Салют, тематическое фото

Старооскольцев испугали громкие звуки

Жители Старого Оскола накануне ночью услышали громкие звуки. Оказалось, что кто-то решил запустить салют. Однако в регионе всё ещё действует запрет на использование пиротехники.

В Старом Осколе минувшая ночь выдалась громкой. В районе жилмассива Новый город прогремели «хлопки». Выяснилось, что кто-то решил запустить салют.

Очевидцы поделились кадрами в соцсетях.

Напомним, что применение пиротехники в регионе находится под запретом уже более двух лет. На территории региона нельзя запускать салюты, петарды. Соответствующий документ подписывал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ограничение действует как для рядовых жителей региона, так и для организаций.

Запрет, вероятно, будет действовать и в День города в Белгороде. Традиционного праздничного салюта не планируется.

Громкие звуки в Старом Осколе
Видео: Telegram-канал «ОК! Старый Оскол»
В Белгородской области запретили запускать салюты и петарды
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