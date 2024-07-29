Найденную на улице малышку хотят удочерить сотни людей

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Вечером 23 июля в городе Фатеж Курской области местный житель Николай Пахомов нашёл на улице новорождённую девочку. Её с ожогами от солнца и укусами насекомых на машине скорой помощи доставили в перинатальный центр.
Уполномоченная по делам ребёнка в Курской области Наталья Листопадова позже рассказала, что малышка лежала на обочине абсолютно голенькая. Медики обработали её пуповину и обнаружили, что муравьи забрались к девочке в ушко. Ей потребовалась помощь не только специалистов ожогового, но и лор-отделения.
На данный момент девочка находится в палате интенсивной терапии и её жизни ничего не угрожает. Как рассказала главный врач ОПЦ Маргарита Антюхина, Мария Николаевна, именно под таким именем крестили малышку, а отчество она получила от своего спасителя, очень активная и хорошо ест, а значит идёт на поправку.
Куряне, обеспокоенные судьбой Маши, начали нести ей в перинатальный центр вещи. До сих пор каждый день сотни жителей интересуются её здоровьем и возможностью удочерить сиротку.
В ОПЦ пояснили, что вопросами усыновления не занимаются. Для этого всем желающим следует обратиться в органы опеки.