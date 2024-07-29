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Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Младенец, архив

Найденную на улице малышку хотят удочерить сотни людей

29 июля 2024, 14:23
Фото: 1MI
Младенец, архив

В ОПЦ рассказали, как удочерить найденную у обочины девочку в Курской области

Житель города Фатеж спас новорождённую девочку, которую оставили на улице. Ребёнка с ожогами и укусами доставили в перинатальный центр, где он получил всю необходимую помощь. Жители обеспокоены судьбой малышки и интересуются возможностью удочерить сиротку, сообщают «Курские известия».
Сюжет
Дети

Вечером 23 июля в городе Фатеж Курской области местный житель Николай Пахомов нашёл на улице новорождённую девочку. Её с ожогами от солнца и укусами насекомых на машине скорой помощи доставили в перинатальный центр.

Уполномоченная по делам ребёнка в Курской области Наталья Листопадова позже рассказала, что малышка лежала на обочине абсолютно голенькая. Медики обработали её пуповину и обнаружили, что муравьи забрались к девочке в ушко. Ей потребовалась помощь не только специалистов ожогового, но и лор-отделения.

На данный момент девочка находится в палате интенсивной терапии и её жизни ничего не угрожает. Как рассказала главный врач ОПЦ Маргарита Антюхина, Мария Николаевна, именно под таким именем крестили малышку, а отчество она получила от своего спасителя, очень активная и хорошо ест, а значит идёт на поправку.

Куряне, обеспокоенные судьбой Маши, начали нести ей в перинатальный центр вещи. До сих пор каждый день сотни жителей интересуются её здоровьем и возможностью удочерить сиротку.

В ОПЦ пояснили, что вопросами усыновления не занимаются. Для этого всем желающим следует обратиться в органы опеки.

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#Валерия Колесникова#Общество#Происшествия#Курская область#Здоровье#Дети#Перинатальный центр#Черноземье#Органы опеки#Удочерение
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