Найденную на улице малышку хотят удочерить сотни людей

На данный момент девочка находится в палате интенсивной терапии и её жизни ничего не угрожает. Как рассказала главный врач ОПЦ Маргарита Антюхина, Мария Николаевна, именно под таким именем крестили малышку, а отчество она получила от своего спасителя, очень активная и хорошо ест, а значит идёт на поправку.