На выставку РЭО «Зеленый квадрат» пришли более 10 тысяч посетителей

В начале года РЭО совместно с арт-кластером «Таврида» провел конкурс «Зеленый квадрат», целью которого была популяризация раздельного сбора и переработки отходов, а также принципов экономики замкнутого цикла и осознанного потребления. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что на конкурс поступила 561 заявка, из которых выбрали 53 эскиза и фотографии готовых работ. Авторы этих работ прошли обучение в академии «Меганом» арт-кластера и создали 30 арт-объектов, которые затем выставили на фестивале «Таврида.АРТ», сумев привлечь внимание свыше 10 700 зрителей.