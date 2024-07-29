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На выставку РЭО «Зеленый квадрат» пришли более 10 тысяч посетителей

На выставку РЭО «Зеленый квадрат» пришли более 10 тысяч посетителей

29 июля 2024, 17:56
Фото: Изображение Midjourney
Выставка «Зеленый квадрат», организованная Российским экологическим оператором на фестивале «Таврида.АРТ», привлекла более 10 700 посетителей.

В начале года РЭО совместно с арт-кластером «Таврида» провел конкурс «Зеленый квадрат», целью которого была популяризация раздельного сбора и переработки отходов, а также принципов экономики замкнутого цикла и осознанного потребления. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что на конкурс поступила 561 заявка, из которых выбрали 53 эскиза и фотографии готовых работ. Авторы этих работ прошли обучение в академии «Меганом» арт-кластера и создали 30 арт-объектов, которые затем выставили на фестивале «Таврида.АРТ», сумев привлечь внимание свыше 10 700 зрителей.

Кроме того, 16 из этих арт-объектов выставлялись на Всемирном фестивале молодежи в марте текущего года. PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что теперь эти работы вернулись в Крым и стали частью большой выставки «Зеленого квадрата». Участники фестиваля через искусство смогли осознать влияние человека на окружающую среду и задуматься о своем вкладе в ее сохранение.

Фестиваль «Таврида.АРТ» проходил с 26 по 28 июля в Республике Крым.

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