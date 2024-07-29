На «Тавриде» в Крыму показали постановку о прифронтовых тяготах белгородцев

Специально для спектакля автор-исполнитель и композитор Денис Майданов вместе с творческим коллективом написали песню «Белый город, мы с тобой».



Полную версию постановки можно посмотреть на страницах «Тавриды.АРТ» в социальных сетях. Также запись спектакля покажут вечером 29 июля на большом экране в парке Победы.