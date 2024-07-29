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«Таврида.АРТ»

На «Тавриде» в Крыму показали постановку о прифронтовых тяготах белгородцев

29 июля 2024, 07:11
Фото: страница Вячеслава Гладкова
«Таврида.АРТ»

Постановка о белгородцах закрыла молодёжный фестиваль «Таврида.АРТ» в Крыму

Недавно в Крыму прошла церемония закрытия молодёжного фестиваля «Таврида.АРТ». Завершилось мероприятие постановкой «Мой дом», которая посвящена приграничной Белгородской области. В спектакле сыграли сами белгородцы, непосредственно пережившие трудности жизни в прифронтовом регионе.

Постановку «Мой дом», посвящённую Белгородской области, показали на закрытии фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму.

Театральное представление рассказывает историю простых жителей Белгородчины в условиях постоянного воя сирен. Все роли в спектакле исполняют актеры и артисты из нашего региона. Среди них автослесарь, молодая девушка-волонтёр, у которой папа — участник СВО и боец самообороны, дочь, которая потеряла мать.

Специально для спектакля автор-исполнитель и композитор Денис Майданов вместе с творческим коллективом написали песню «Белый город, мы с тобой».

Полную версию постановки можно посмотреть на страницах «Тавриды.АРТ» в социальных сетях. Также запись спектакля покажут вечером 29 июля на большом экране в парке Победы.

Напомним, что в прошлом году Белгородская область запомнилась гостям «Тавриды» кофе от управляющего «Комода» Сергея Пронина и бургерами от губернатора Вячеслава Гладкова.

«Таврида.АРТ»«Таврида.АРТ»
«Таврида.АРТ»«Таврида.АРТ»
«Таврида.АРТ»«Таврида.АРТ»
«Таврида.АРТ»«Таврида.АРТ»
«Таврида.АРТ»«Таврида.АРТ»
«Таврида.АРТ»«Таврида.АРТ»
«Таврида.АРТ»«Таврида.АРТ»
«Таврида.АРТ»«Таврида.АРТ»
«Таврида.АРТ»
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Бургеры, искренность и кофе: чем гостям «Тавриды» запомнилась Белгородская область
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