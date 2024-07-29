На «Тавриде» в Крыму показали постановку о прифронтовых тяготах белгородцев

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Постановку «Мой дом», посвящённую Белгородской области, показали на закрытии фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму.
Театральное представление рассказывает историю простых жителей Белгородчины в условиях постоянного воя сирен. Все роли в спектакле исполняют актеры и артисты из нашего региона. Среди них автослесарь, молодая девушка-волонтёр, у которой папа — участник СВО и боец самообороны, дочь, которая потеряла мать.
Специально для спектакля автор-исполнитель и композитор Денис Майданов вместе с творческим коллективом написали песню «Белый город, мы с тобой».
Полную версию постановки можно посмотреть на страницах «Тавриды.АРТ» в социальных сетях. Также запись спектакля покажут вечером 29 июля на большом экране в парке Победы.
Напомним, что в прошлом году Белгородская область запомнилась гостям «Тавриды» кофе от управляющего «Комода» Сергея Пронина и бургерами от губернатора Вячеслава Гладкова.