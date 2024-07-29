На МКС застряли два космонавта. Почему они не могут вернуться на Землю?

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Двое астронавтов оказались «заперты» в космосе почти на два месяца из-за неисправности их космического корабля Starliner. Сунита Уильямс и Барри Уилмор планировали на восемь дней посетить орбитальную лабораторию на МКС, однако из-за неполадок их приключение увеличилось до 51 дня.
Ещё до их отправки в космос в корабле заметили неполадки, из-за чего старт отложили с мая на начало июня. 5 июня Starliner всё-таки отправился в космос, но по дороге буквально едва не развалился. Известно, что у космического корабля отказали двигатели и гелиевые соединения, поэтому возвращаться обратно на Землю оказалось крайне опасно. Сейчас астронавты ждут какого-либо решения.
Какое-то время назад космическое агентство утверждало, что астронавты на самом деле не застряли в космосе и могут вернуться в любой момент на Землю, однако у бдительных наблюдателей за этой историей сразу возник логичный вопрос: «Почему тогда они не возвращаются, если это для них безопасно?»
Пока вопрос остаётся без ответа, а инженеры продолжают удалённо работать над починкой корабля. Сейчас в агентстве рассматривают вариант доставки астронавтов на планету с помощью капсулы Dragon компании SpaceX. В крайнем случае компания может попросить помощи у России.
Сами же астронавты продолжают заниматься своей научной деятельностью в космосе. По их словам, им приятно парить в космосе, несмотря ни на что. При этом они проводят исследования своих вен, чтобы понимать, как именно космос влияет на их организм.
«Мы ожидаем, что всё пойдет по плану. Но если этого не произойдет, мы проанализируем и обсудим проблему, и всё будет в порядке. Поэтому наша уверенность в миссии высока. Я не жалуюсь, что мы здесь на пару лишних недель», — отметила астронавт Уильямс.