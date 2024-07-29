На МКС застряли два космонавта. Почему они не могут вернуться на Землю?

Какое-то время назад космическое агентство утверждало, что астронавты на самом деле не застряли в космосе и могут вернуться в любой момент на Землю, однако у бдительных наблюдателей за этой историей сразу возник логичный вопрос: «Почему тогда они не возвращаются, если это для них безопасно?»