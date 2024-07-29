На естественном спутнике Урана обнаружили углекислый газ. Что об этом известно?

Учёные обнаружили на спутнике Урана приличное количество углекислого газа и решили выяснить, что туда его «поставляет». Некоторые высказали теорию, что в этом виновато взаимодействие планеты и её луны, то есть радиолиз — химические изменения, которые происходят в результате поглощения ионизирующего излучения. В то же время последнее исследование дало понять, что углекислый газ появляется на спутнике из подповерхностного океана или, простыми словами, изнутри.