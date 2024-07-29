На естественном спутнике Урана обнаружили углекислый газ. Что об этом известно?

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Учёные обнаружили на спутнике Урана приличное количество углекислого газа и решили выяснить, что туда его «поставляет». Некоторые высказали теорию, что в этом виновато взаимодействие планеты и её луны, то есть радиолиз — химические изменения, которые происходят в результате поглощения ионизирующего излучения. В то же время последнее исследование дало понять, что углекислый газ появляется на спутнике из подповерхностного океана или, простыми словами, изнутри.
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» только подтвердил эту теорию: на спутнике обнаружили большое скопление льда, содержащее углекислый газ. Толщина этих отложений начинается от минимальных 10 миллиметров. Кроме того, учёные обнаружили на спутнике первые чёткие сигналы окиси углерода.
Учёных данная находка сильно удивила, поскольку даже в самом Уране, который находится в десятки раз дальше от Солнца, чем Земля, углекислый газ не задерживается и растворяется в космосе. Сама же температура спутника должна достигать — 242,78 градусов по Цельсию, чтобы оксид углерода «схватился», но на деле температура Ариэля выше необходимой нормы.
При этом причиной их возникновения всё ещё может быть радиолиз, хотя большая часть может образовываться из-за химических процессов подо льдом Ариэля. Кроме того, там же нашли образованные при взаимодействии воды с горными породами соли — карбонатные минералы.
Учёные продолжат исследование Урана и его спутника, чтобы получить более точные ответы на свои вопросы.
Напомним, что ранее учёные обнаружили на Луне — естественном спутнике Земли — минерал, внутри которого есть вода. Это стало настоящим открытием, поскольку раньше считалось, что там нет воды ни в каком виде. Такой минерал нашли на высоких широтах и именовали его «неизвестным лунным материалом». Учёные продолжают изучение образцов.