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Более половины опрошенных жителей Белгорода пожаловались на переработки

Курьеры, медики и учителя: кому ещё приходится работать сверхурочно в Белгороде?

29 июля 2024, 08:48
Фото: Изображение Midjourney

Более половины опрошенных жителей Белгорода пожаловались на переработки

Сервис SuperJob провёл опрос среди жителей Белгорода с постоянной работой. Результаты показали, что более половины горожан вынуждены трудиться больше положенного времени, а некоторым приходится задерживаться и после окончания рабочего дня.
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Работа

В период с 27 июня по 25 июля 2024 года жители Белгорода, которые имеют постоянную работу, приняли участие в опросе и рассказали о своём трудовом графике.

Большинство участников опроса, а именно 61%, отметили, что им приходится перерабатывать. В среднем они работают на 30% больше, чем предусмотрено их трудовым договором. При этом мужчины сталкиваются с необходимостью работать сверхурочно чаще, чем женщины. Молодые люди также более склонны соглашаться на сверхурочную работу.

Среди белгородцев, чей доход превышает 100 тысяч рублей в месяц, многие продолжают работать и после окончания рабочего дня. Курьеры, медсёстры, водители, врачи и учителя чаще остальных работают сверхурочно. Реже сверхурочно трудятся операторы кол-центров и менеджеры по продажам.

Недавно сервис также провёл исследования на белгородском рынке труда и составил топ высокооплачиваемых вакансий в Белгороде.

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