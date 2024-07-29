Курьеры, медики и учителя: кому ещё приходится работать сверхурочно в Белгороде?

Большинство участников опроса, а именно 61%, отметили, что им приходится перерабатывать. В среднем они работают на 30% больше, чем предусмотрено их трудовым договором. При этом мужчины сталкиваются с необходимостью работать сверхурочно чаще, чем женщины. Молодые люди также более склонны соглашаться на сверхурочную работу.