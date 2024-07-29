Как изменились цены на аренду квартир в Белгороде в преддверии «горячего сезона»?

В 47 городах стоимость аренды двухкомнатных квартир увеличилась, а в 23 городах — снизилась. Наибольший рост цен был зафиксирован в Калининграде, Кургане, Новосибирске и Курске. В среднем по всем городам стоимость аренды двухкомнатных квартир выросла на 1,5% и теперь составляет 29 798 рублей в месяц. В Белгороде прирост оказался немного выше среднего — 1,7%, и теперь аренда такой квартиры обходится в 18 333 рубля в месяц.