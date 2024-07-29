Как изменились цены на аренду квартир в Белгороде в преддверии «горячего сезона»?

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В разгар лета в большинстве российских городов с населением более 300 тысяч человек стоимость аренды квартир выросла, а предложение, напротив, сократилось. В 2024 году прирост стоимости аренды в июле вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, что связано с отменой льготных ипотечных программ.
За последний месяц в 61 из 70 исследованных городов стоимость аренды однокомнатных квартир увеличилась, а в девяти городах — снизилась. В среднем по стране стоимость аренды однокомнатных квартир выросла на 2,1% и составила 23 566 рублей в месяц.
Особенно заметно цены на аренду квартир выросли в Кургане, Новосибирске и Астрахани. В Белгороде стоимость аренды однушки также увеличилась на 2,4% и достигла в среднем 14 412 рублей в месяц.
Наибольшее снижение цен было зафиксировано в Брянске, Якутске и Владикавказе.
В Москве стоимость аренды однокомнатных квартир увеличилась на 3% и теперь составляет 49 196 рублей в месяц. В Подмосковье рост составил 1,6% — до 31 162 рублей в месяц. В Санкт-Петербурге цена аренды выросла на 2,6% и теперь составляет 34 504 рубля в месяц.
В 47 городах стоимость аренды двухкомнатных квартир увеличилась, а в 23 городах — снизилась. Наибольший рост цен был зафиксирован в Калининграде, Кургане, Новосибирске и Курске. В среднем по всем городам стоимость аренды двухкомнатных квартир выросла на 1,5% и теперь составляет 29 798 рублей в месяц. В Белгороде прирост оказался немного выше среднего — 1,7%, и теперь аренда такой квартиры обходится в 18 333 рубля в месяц.
Наибольшее снижение цен было отмечено в Тольятти, Ярославле и Чите.
В Москве стоимость аренды двухкомнатных квартир увеличилась на 2,4% и составляет 60 635 рублей в месяц. В Подмосковье цены выросли на 0,9% — до 37 389 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге — на 1,8%, до 44 932 рублей в месяц.
В 44 городах трёшки стали сдавать дороже, а в 26 городах — дешевле. В среднем по России стоимость аренды таких квартир выросла на 1,1% и составила 36 408 рублей в месяц. Больше всего цены на аренду выросли в Волжском, Калуге и Смоленске. В Белгороде рост был незначительным — всего на полпроцента, до 21 930 рублей в месяц.
Среди городов, где цены на аренду трёхкомнатных квартир значительно упали, можно выделить Нижний Тагил, Якутск и Саранск.
В Москве стоимость аренды таких квартир увеличилась на 1,4%, до 72 265 рублей в месяц, в Московской области — на 1,7%, до 44 089 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге — на 1,9%, до 55 762 рублей в месяц.