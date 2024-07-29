Итоги работы форума «Здоровое общество — 2024» представлены общественности

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Данное мероприятие организовано с целью поддержки реализации национальных проектов в сфере здравоохранения, сохранения здоровья населения и пропаганды здорового образа жизни, а также нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Организатором форума выступил Фонд Росконгресс при поддержке Правительства РФ и Министерства здравоохранения РФ. Информационным партнером выступил медиахолдинг 1MI. Об этом пишет 56orb.ru.
Первый день форума был ознаменован открытием пяти новых медицинских учреждений первичного звена. Обновлённые и реконструированные объекты теперь доступны для пациентов в Смоленской, Мурманской, Ростовской областях, а также в Татарстане и Крыму.
Пленарная сессия «Как увеличить продолжительность здоровой и активной жизни?» форума «Здоровое общество — 2024» была посвящена обсуждению целей и задач нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Модератором заседания выступила заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.
В дискуссии принимали участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, заместитель руководителя аппарата Правительства РФ Ольга Кривонос, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова и другие эксперты.
Татьяна Голикова подчеркнула, что жизнь граждан России должна быть не только продолжительной, но и качественной, наполненной здоровьем и активностью. По ее словам, новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» должен охватить множество сфер. Главная цель — к 2030 году достичь ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет.
В ходе выступления Михаил Мурашко выделил ряд ключевых аспектов, оказывающих значительное влияние на общее здоровье населения. В рамках секции «Основные элементы здорового образа жизни» состоялся открытый диалог с руководителем Минздрава.
Кроме того, в рамках форума «Здоровое общество — 2024» прошел арт-перформанс под названием «Искусство как лекарство» в сопровождении инструментального квартета. В ходе этого мероприятия директор Института междисциплинарной медицины Алексей Данилов представил доклад, посвященный тому, каким образом нейронаука объясняет влияние арт-терапии на здоровье человека и можно ли использовать искусство в качестве полноценного лечебного средства и профилактики заболеваний.
В рамках форума было подписано 15 соглашений о сотрудничестве. В частности, Фонд Росконгресс заключил партнерские соглашения с Ассоциацией по улучшению здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и посёлки». Также был подписан меморандум о взаимопонимании между Фондом Росконгресс и Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.