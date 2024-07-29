bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:43

Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

Итоги работы форума «Здоровое общество — 2024» представлены общественности

Итоги работы форума «Здоровое общество — 2024» представлены общественности

29 июля 2024, 16:43
Фото: Фонд Росконгресс
24 и 25 июля 2024 года в Москве на площадке кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» прошел форум под названием «Здоровое общество».

Данное мероприятие организовано с целью поддержки реализации национальных проектов в сфере здравоохранения, сохранения здоровья населения и пропаганды здорового образа жизни, а также нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Организатором форума выступил Фонд Росконгресс при поддержке Правительства РФ и Министерства здравоохранения РФ. Информационным партнером выступил медиахолдинг 1MI. Об этом пишет 56orb.ru.

Первый день форума был ознаменован открытием пяти новых медицинских учреждений первичного звена. Обновлённые и реконструированные объекты теперь доступны для пациентов в Смоленской, Мурманской, Ростовской областях, а также в Татарстане и Крыму.

Пленарная сессия «Как увеличить продолжительность здоровой и активной жизни?» форума «Здоровое общество — 2024» была посвящена обсуждению целей и задач нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Модератором заседания выступила заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

В дискуссии принимали участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, заместитель руководителя аппарата Правительства РФ Ольга Кривонос, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова и другие эксперты.

Татьяна Голикова подчеркнула, что жизнь граждан России должна быть не только продолжительной, но и качественной, наполненной здоровьем и активностью. По ее словам, новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» должен охватить множество сфер. Главная цель — к 2030 году достичь ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет.

В ходе выступления Михаил Мурашко выделил ряд ключевых аспектов, оказывающих значительное влияние на общее здоровье населения. В рамках секции «Основные элементы здорового образа жизни» состоялся открытый диалог с руководителем Минздрава.

Кроме того, в рамках форума «Здоровое общество — 2024» прошел арт-перформанс под названием «Искусство как лекарство» в сопровождении инструментального квартета. В ходе этого мероприятия директор Института междисциплинарной медицины Алексей Данилов представил доклад, посвященный тому, каким образом нейронаука объясняет влияние арт-терапии на здоровье человека и можно ли использовать искусство в качестве полноценного лечебного средства и профилактики заболеваний.

В рамках форума было подписано 15 соглашений о сотрудничестве. В частности, Фонд Росконгресс заключил партнерские соглашения с Ассоциацией по улучшению здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и посёлки». Также был подписан меморандум о взаимопонимании между Фондом Росконгресс и Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Подпишитесь
Ни Демидову, ни Голикову не надо: что пошло не так с восстановлением Белгорода
Сегодня, 08:11
Житель Белгорода оказался «заперт» на Украине и не может вернуться домой второй год
Сегодня, 13:55
Слишком много велосипедистов: в мэрии Белгорода объяснили изменения в парке «Берега»
Сегодня, 13:30
Где рожать? Беременные женщины зря уезжают из Белгорода, считают в правительстве
Сегодня, 11:37
Под Сочи исправили ошибку в табличке с названием города в Белгородской области
Сегодня, 14:11
Энергетики «Белгородэнерго» приняли участие в совместных учениях с МЧС
Сегодня, 11:27