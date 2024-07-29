Итоги работы форума «Здоровое общество — 2024» представлены общественности

Татьяна Голикова подчеркнула, что жизнь граждан России должна быть не только продолжительной, но и качественной, наполненной здоровьем и активностью. По ее словам, новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» должен охватить множество сфер. Главная цель — к 2030 году достичь ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет.