bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Водоснабжение

Финансовые отчёты по работам с водоснабжением Белгородской области проверят на кражи

29 июля 2024, 11:48
Фото: 1MI
Водоснабжение
По мнению Вячеслава Гладкова, проблемы с водоснабжением требуют серьезного вмешательства. Он инициировал проверку документации по работам прошлых лет и разработку бюджета на будущий год с помощью министерства финансов. Кроме того, глава заявил о проведении «болезненной» индексации тарифов на воду.

Как заявил Вячеслав Гладков после раскритикованного доклада по водоснабжению в Старом Осколе, если проблема не решается никак, «то мы плохо делаем свою работу», для которой «занимаем рабочие места»:

«Ни для кого не секрет, что всё, что строилось в ИЖСе, — о воде никто не думал. Сокращали затраты, использовали старые материалы. Поэтому всё брошенное. По факту — украли. <…> Старые руководители считали, что под землёй ничего не видно.<…> Поднимайте материалы, отдавайте в прокуратуру. Почему мы должны покрывать это? Руководители, которые принимали решения, они все работали. Половина в тюрьме сидит. Пусть отвечают. <…> Люди нажились и разошлись — им хорошо. А нам всем плохо. Здесь ничего скрывать не нужно. Я думаю, прокуратура будет не против».

Также поставили ещё одну задачу на следующие две недели: по годам рассмотреть плановые и отчётные документы. Кроме того, к составлению бюджетной составляющей работ на следующий год привлекут министерство финансов. В том числе на федеральном уровне. Запланированная сумма работ в 18 млрд рублей на следующие четыре года получила одобрение. К 2025 году проиндексируют тарифы на воду, что станет «очень болезненным вопросом».

Итоги плана мероприятий по улучшению ситуации с водоснабжением и водоотведением по области получил критику, т. к. проблемные муниципалитеты, согласно ему, останутся таковыми и к 2028 году. Особенно это касается Старооскольского городского округа и Ровеньского района.

Старый Оскол опустил нам показатели: в городе и к 2028 году вопрос по воде не решат?
Узнать подробнее
Читайте также:
Вода и канализация: где чаще возникают проблемы с ними у белгородцев?После огласки проблем Старого Оскола на совещании мэр Чесноков внезапно ушёл в отпускВода в Белгородском водохранилище вызвала опасения у Росгидромета
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Коррупция#ИЖС#Водоснабжение#Новости Белгорода#Новости Старого Оскола#Белгород#Индексация тарифов
Подпишитесь
Ни Демидову, ни Голикову не надо: что пошло не так с восстановлением Белгорода
Сегодня, 08:11
Житель Белгорода оказался «заперт» на Украине и не может вернуться домой второй год
Сегодня, 13:55
Слишком много велосипедистов: в мэрии Белгорода объяснили изменения в парке «Берега»
Сегодня, 13:30
Где рожать? Беременные женщины зря уезжают из Белгорода, считают в правительстве
Сегодня, 11:37
Под Сочи исправили ошибку в табличке с названием города в Белгородской области
Сегодня, 14:11
Энергетики «Белгородэнерго» приняли участие в совместных учениях с МЧС
Сегодня, 11:27