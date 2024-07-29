Финансовые отчёты по работам с водоснабжением Белгородской области проверят на кражи

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Как заявил Вячеслав Гладков после раскритикованного доклада по водоснабжению в Старом Осколе, если проблема не решается никак, «то мы плохо делаем свою работу», для которой «занимаем рабочие места»:
«Ни для кого не секрет, что всё, что строилось в ИЖСе, — о воде никто не думал. Сокращали затраты, использовали старые материалы. Поэтому всё брошенное. По факту — украли. <…> Старые руководители считали, что под землёй ничего не видно.<…> Поднимайте материалы, отдавайте в прокуратуру. Почему мы должны покрывать это? Руководители, которые принимали решения, они все работали. Половина в тюрьме сидит. Пусть отвечают. <…> Люди нажились и разошлись — им хорошо. А нам всем плохо. Здесь ничего скрывать не нужно. Я думаю, прокуратура будет не против».
Также поставили ещё одну задачу на следующие две недели: по годам рассмотреть плановые и отчётные документы. Кроме того, к составлению бюджетной составляющей работ на следующий год привлекут министерство финансов. В том числе на федеральном уровне. Запланированная сумма работ в 18 млрд рублей на следующие четыре года получила одобрение. К 2025 году проиндексируют тарифы на воду, что станет «очень болезненным вопросом».
Итоги плана мероприятий по улучшению ситуации с водоснабжением и водоотведением по области получил критику, т. к. проблемные муниципалитеты, согласно ему, останутся таковыми и к 2028 году. Особенно это касается Старооскольского городского округа и Ровеньского района.