Финансовые отчёты по работам с водоснабжением Белгородской области проверят на кражи

Также поставили ещё одну задачу на следующие две недели: по годам рассмотреть плановые и отчётные документы. Кроме того, к составлению бюджетной составляющей работ на следующий год привлекут министерство финансов. В том числе на федеральном уровне. Запланированная сумма работ в 18 млрд рублей на следующие четыре года получила одобрение. К 2025 году проиндексируют тарифы на воду, что станет «очень болезненным вопросом».