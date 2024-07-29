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Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

За два дня от действий мошенников пострадали 28 жителей Белгородской области

Более 21 млн рублей перевели телефонным аферистам белгородцы за прошедшие выходные

29 июля 2024, 13:04
Фото: Изображение Midjourney

За два дня от действий мошенников пострадали 28 жителей Белгородской области

За прошедшие выходные злоумышленники обманули 28 белгородцев. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов или специалистами инвестиционных компаний и убеждали жертв, что их деньги находятся в опасности. Пострадавшие перевели мошенникам огромные суммы, сообщили в региональном УМВД.

В период с 27 по 28 июля в общей сложности белгородцы перевели телефонным мошенникам более 21 миллиона рублей. Всего от действий аферистов пострадали 28 человек.

В Старом Осколе 63-летний пенсионер неделю общался с мошенниками, которые убеждали его, что пытаются помочь избежать незаконного оформления кредита. Мужчина взял займы в нескольких банках, несмотря на скромный доход. По указанию мошенников пенсионер перевёл 6 млн рублей на так называемый безопасный счёт, а когда понял, что его обманули, обратился в полицию.

В Валуйках с 62-летним жителем произошла практически идентичная история. Ему позвонили мошенники и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они внушили пострадавшему, что он должен перевести на такой же «безопасный счёт» свои средства, чтобы предотвратить подозрительные транзакции. Мужчина по неосторожности отдал злоумышленникам более 4 млн рублей.

Другая 75-летняя жительница Старооскольского округа лишилась той же суммы в попытках заработать на инвестициях.

Возбуждены уголовные дела по статье за хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием (ст.159 УК РФ). Сейчас полицейские пытаются установить личности телефонных аферистов.

6,5 млн рублей перечислили мошенникам белгородцы за сутки
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