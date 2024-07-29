Более 21 млн рублей перевели телефонным аферистам белгородцы за прошедшие выходные

В Старом Осколе 63-летний пенсионер неделю общался с мошенниками, которые убеждали его, что пытаются помочь избежать незаконного оформления кредита. Мужчина взял займы в нескольких банках, несмотря на скромный доход. По указанию мошенников пенсионер перевёл 6 млн рублей на так называемый безопасный счёт, а когда понял, что его обманули, обратился в полицию.