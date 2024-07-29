Белгородские власти проанализируют обращения МСП, чтобы ввести новые меры поддержки

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
В Белгородской области проанализируют жалобы субъектов малого и среднего предпринимательства. Также во всех муниципалитетах проведут встречи с владельцами бизнесов, чтобы понять, в чём необходима помощь, рассказал Вячеслав Гладков.
Такую работу будут проводить в течение двух недель. После этого власти будут обсуждать дополнительные меры поддержки, которые необходимы МСП и которые могут оказать.
«Мы с вами отслеживаем уровень социальной напряжённости, это как раз он. Ведь предприниматели — это не только его семья, человека, который занимается бизнесом, но ещё и наёмных работников», — считает Гладков.
Поэтому такая работа с МСП показательна не только в отношении бизнеса.