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Published Сегодня, 06:56

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Updated Сегодня, 06:58

Белгородские власти проанализируют обращения МСП, чтобы ввести новые меры поддержки

Белгородские власти проанализируют обращения МСП, чтобы ввести новые меры поддержки

29 июля 2024, 06:56
Фото: Изображение Midjourney
Уровень социальной напряжённости в Белгородской области оценят с помощью субъектов МСП. Власти проанализируют жалобы бизнесов, чтобы найти новые возможности для поддержки.

В Белгородской области проанализируют жалобы субъектов малого и среднего предпринимательства. Также во всех муниципалитетах проведут встречи с владельцами бизнесов, чтобы понять, в чём необходима помощь, рассказал Вячеслав Гладков.

Такую работу будут проводить в течение двух недель. После этого власти будут обсуждать дополнительные меры поддержки, которые необходимы МСП и которые могут оказать.

«Мы с вами отслеживаем уровень социальной напряжённости, это как раз он. Ведь предприниматели — это не только его семья, человека, который занимается бизнесом, но ещё и наёмных работников», — считает Гладков.

Поэтому такая работа с МСП показательна не только в отношении бизнеса.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Экономика#Помощь#Предприниматели#Муниципалитеты#Малое и среднее предпринимательство#Встречи#Социальная напряжённость#Меры поддержки
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