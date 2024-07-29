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2000-летняя мумия раскрыла тайну древнего бальзамирования тел

2000-летняя мумия раскрыла тайну древнего бальзамирования тел

29 июля 2024, 13:47
Фото: 1MI
Археологи нашли 2000-летнюю мумию, которая прекрасно сохранилась благодаря крему из трав. Исследователи рассказали, что в этой находке ошеломляющего. Подробности рассказали в Mail Online.

Археологи обнаружили в гробнице прекрасно сохранившуюся мумию, возраст которой составляет примерно 2 000 лет. Её саркофаг нашли в исторической гробнице Цербера в Неаполе.

Исследователи выяснили, что мумия очень хорошо сохранилась благодаря растительным кремам, которые нанесли на её тело. Это позволило лучше изучить то, как именно в Древнем Риме бальзамировали умерших.

Предполагается, что найденная мумия является членом семьи, для которой была построена погребальная камера. Такие выводы учёные сделали на основе некоторых предметов, которые поместили вместе с телом в саркофаге, а так же исходя из некой «заботы», проявленной к покойному. Само тело было завёрнуто в саван.

Позже исследователи планируют показать найденные ими мумии. Все они хорошо сохранились благодаря крему, приготовленному из мари и полыни.

Отметим, что древнее сооружение обнаружили в 2023 году. На входе в гробницу изображена фреска с трёхглавым псом — Цербером.

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#Александра Склярова#Наука#КЦ
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