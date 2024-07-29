2000-летняя мумия раскрыла тайну древнего бальзамирования тел

Предполагается, что найденная мумия является членом семьи, для которой была построена погребальная камера. Такие выводы учёные сделали на основе некоторых предметов, которые поместили вместе с телом в саркофаге, а так же исходя из некой «заботы», проявленной к покойному. Само тело было завёрнуто в саван.