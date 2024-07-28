Снова виноват электросамокат? Юный белгородец и пенсионерка пострадали в ДТП

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В три часа дня в посёлке Борисовка 11-летний ребёнок ехал на электросамокате по велодорожке, когда наехал на 79-летнюю женщину. Белгородка переходила дорогу вне пешеходного перехода.
Похожая ситуация произошла в Белгороде: 62-летняя жительница на Renault Duster наехала на другого 11-летнего самокатчика — он не спешившись переходил дорогу справа налево относительно движения автомобиля.
В первом ДТП телесные повреждения получила пенсионерка, во втором — ребёнок.
Вчера днём также пострадал 27-летний водитель Ford Focus: мужчина ехал в районе Масловой Пристани, когда 68-летний водитель Škoda Rapid не уступил ему место на перекрёстке с круговым движением.