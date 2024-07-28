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Ребёнок, пенсионерка и мужчина пострадали в ДТП в Белгородской области

Снова виноват электросамокат? Юный белгородец и пенсионерка пострадали в ДТП

28 июля 2024, 07:28
Фото: 1MI

Ребёнок, пенсионерка и мужчина пострадали в ДТП в Белгородской области

Почти зеркальные ДТП с участием электросамокатчиков произошли вчера, 27 июля, в Белгородской области. В результате аварий пострадали два человека, отметили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Белгородской области».
Сюжет
ДТП

В три часа дня в посёлке Борисовка 11-летний ребёнок ехал на электросамокате по велодорожке, когда наехал на 79-летнюю женщину. Белгородка переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Похожая ситуация произошла в Белгороде: 62-летняя жительница на Renault Duster наехала на другого 11-летнего самокатчика — он не спешившись переходил дорогу справа налево относительно движения автомобиля.

В первом ДТП телесные повреждения получила пенсионерка, во втором — ребёнок.

Вчера днём также пострадал 27-летний водитель Ford Focus: мужчина ехал в районе Масловой Пристани, когда 68-летний водитель Škoda Rapid не уступил ему место на перекрёстке с круговым движением.

ДТП в Белгороде
Видео: Telegram-канал «Госавтоинспекция Белгородской области»
Погиб взрослый водитель, пострадал ребёнок в ДТП за день в Белгородской области
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#Александра Склярова#Видео#Белгородская область#ДТП#Борисовский район#Авто#Белгород#Самокат
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