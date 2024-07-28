Пока ВСУ били по приграничью, в центре Белгорода задержали мужчину с автоматом

Рано утром у ночного клуба «Новый Вавилон» завязался конфликт у толпы людей. Один из её участников решил припугнуть других и достал из своего автомобиля автомат. Настоящим было оружие или нет, пока не известно: белгородца сразу же скрутили приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов.