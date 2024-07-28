Пока ВСУ били по приграничью, в центре Белгорода задержали мужчину с автоматом

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область. По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь над территорией региона сбили пять беспилотников. Около полудня и примерно в 15:30 система ПВО ликвидировала ещё по одному БПЛА.
Официально под огнём ВСУ оказались три населённых пункта: в Дроновке Грайворонского округа БПЛА сбросил боеприпас на ЛЭП, из-за чего часть села осталась без света, в Вознесеновке Шебекинского округа в одном частном доме выбило окна, а в Белянке дрон атаковал КамАЗ на территории сельскохозяйственного предприятия.
Водитель транспорта не пострадал: он успел вовремя покинуть повреждённый КамАЗ.
В Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе с 14:04 до 14:20 действовал сигнал о ракетной опасности. В это время стало известно об эвакуации людей из торгового центра «МегаГринн». Оказалось, что сигнал тревоги сработал из-за поднявшейся в ходе ремонтных работ строительной пыли.
Жители Таврово-8 сообщили о детонации беспилотника вблизи детской площадки, однако официального подтверждения этой информации пока не было. Пострадавших нет.
Вечером стало известно об ударе ВСУ по трём населённым пунктам региона: в селе Устинка Белгородского района повреждён легковой автомобиль, в селе Байцуры Борисовского района — забор, а в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа — гараж. Никто из мирных жителей не пострадал.
Рано утром у ночного клуба «Новый Вавилон» завязался конфликт у толпы людей. Один из её участников решил припугнуть других и достал из своего автомобиля автомат. Настоящим было оружие или нет, пока не известно: белгородца сразу же скрутили приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов.
Из-за чего между белгородцами случился конфликт и что стало с задержанным мужчиной, пока не ясно. Ведомство ещё никак не комментировало произошедшее.
В Белгородском зоопарке установили бронзовый памятник льву Бонапарту, который умер в мае этого года. Скульптура весит около тонны, её создали братья Станислав и Вадим Кирилловы. Работа над памятником заняла два месяца.
Лев Бонапарт умер в возрасте 13 лет от отёка лёгких и хронической сердечной недостаточности.
Братья-скульпторы также планируют создать памятник кенгуру Гранди, которая погибла 19 марта при обстреле города. Средства на создание монумента собрали сотрудники зоопарка после весенних атак ВСУ.