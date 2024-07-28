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Published Сегодня, 15:30

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Пока ВСУ били по приграничью, в центре Белгорода задержали мужчину с автоматом

Пока ВСУ били по приграничью, в центре Белгорода задержали мужчину с автоматом

28 июля 2024, 15:30
Фото: 1MI
Сегодня, 28 июля, белгородцы обсуждали новые ЧП в регионе, задержанного мужчину с автоматом и новый памятник, который установили в Белгородском зоопарке в память об умершем льве Бонапарте. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Новые атаки ВСУ

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область. По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь над территорией региона сбили пять беспилотников. Около полудня и примерно в 15:30 система ПВО ликвидировала ещё по одному БПЛА.

Официально под огнём ВСУ оказались три населённых пункта: в Дроновке Грайворонского округа БПЛА сбросил боеприпас на ЛЭП, из-за чего часть села осталась без света, в Вознесеновке Шебекинского округа в одном частном доме выбило окна, а в Белянке дрон атаковал КамАЗ на территории сельскохозяйственного предприятия.

Водитель транспорта не пострадал: он успел вовремя покинуть повреждённый КамАЗ.

В Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе с 14:04 до 14:20 действовал сигнал о ракетной опасности. В это время стало известно об эвакуации людей из торгового центра «МегаГринн». Оказалось, что сигнал тревоги сработал из-за поднявшейся в ходе ремонтных работ строительной пыли.

Жители Таврово-8 сообщили о детонации беспилотника вблизи детской площадки, однако официального подтверждения этой информации пока не было. Пострадавших нет.

Вечером стало известно об ударе ВСУ по трём населённым пунктам региона: в селе Устинка Белгородского района повреждён легковой автомобиль, в селе Байцуры Борисовского района — забор, а в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа — гараж. Никто из мирных жителей не пострадал.

ВСУ снова ударили по белгородскому приграничью. Что известно о разрушениях?
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В центре Белгорода заметили мужчину с автоматом

Рано утром у ночного клуба «Новый Вавилон» завязался конфликт у толпы людей. Один из её участников решил припугнуть других и достал из своего автомобиля автомат. Настоящим было оружие или нет, пока не известно: белгородца сразу же скрутили приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов.

Из-за чего между белгородцами случился конфликт и что стало с задержанным мужчиной, пока не ясно. Ведомство ещё никак не комментировало произошедшее.

Ночью в центре Белгорода задержали мужчину с автоматом
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В зоопарке установили памятник льву

В Белгородском зоопарке установили бронзовый памятник льву Бонапарту, который умер в мае этого года. Скульптура весит около тонны, её создали братья Станислав и Вадим Кирилловы. Работа над памятником заняла два месяца.

Лев Бонапарт умер в возрасте 13 лет от отёка лёгких и хронической сердечной недостаточности.

Братья-скульпторы также планируют создать памятник кенгуру Гранди, которая погибла 19 марта при обстреле города. Средства на создание монумента собрали сотрудники зоопарка после весенних атак ВСУ.

Бронзовый памятник умершему льву Бонапарту появился в Белгородском зоопарке
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