Новая рабочая неделя в Белгороде будет жаркой, но дождливой

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Завтра, 29 июля, на территории Белгородской области установится жаркая погода. Ночью существенных осадков не ожидается, однако днём возможны кратковременные дожди, грозы и сильный ветер: местами порывы достигнут 15-17 м/с. При этом ночью ветер западной четверти достигнет 7-12 м/с, а днём — 9-14 м/с.
Температура воздуха на территории всего региона остановится на отметке от +15 ˚С до +20 ˚С ночью и от +25 ˚С до +30 ˚С — днём.
По прогнозам синоптиков, на этой неделе дожди ожидаются 30 и 31 июля, а также 2 августа. При этом средняя температура днём понизится до +25 ˚С.