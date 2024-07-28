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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

Новая рабочая неделя в Белгороде будет жаркой, но дождливой

Новая рабочая неделя в Белгороде будет жаркой, но дождливой

28 июля 2024, 15:02
Фото: Изображение Midjourney
29 июля в регионе ожидается жаркая погода с сильным ветром. Максимальная температура воздуха составит +30 ˚С, сообщает областное МЧС.
Сюжет
Погода

Завтра, 29 июля, на территории Белгородской области установится жаркая погода. Ночью существенных осадков не ожидается, однако днём возможны кратковременные дожди, грозы и сильный ветер: местами порывы достигнут 15-17 м/с. При этом ночью ветер западной четверти достигнет 7-12 м/с, а днём — 9-14 м/с.

Температура воздуха на территории всего региона остановится на отметке от +15 ˚С до +20 ˚С ночью и от +25 ˚С до +30 ˚С — днём.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе дожди ожидаются 30 и 31 июля, а также 2 августа. При этом средняя температура днём понизится до +25 ˚С.

Температуры в Белгородской области порадуют, а ветер — нет
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#Александра Склярова#Белгородская область#Погода#Сильный ветер#Тепло#Белгород
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