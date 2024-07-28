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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Разборки у ночного-клуба в Белгороде

Ночью в центре Белгорода задержали мужчину с автоматом

28 июля 2024, 08:25
Фото: Telegram-канал «Блэтгород»
Разборки у ночного-клуба в Белгороде
Новая разборка случилась у ночного клуба «Новый Вавилон». На этот раз один из членов конфликта угрожал другим автоматом, который он достал из своего автомобиля. На месте уже находились правоохранительные органы, отметили в местном Telegram-канале.

В пять утра 28 июля у ночного клуба «Новый Вавилон» в центре Белгорода произошёл конфликт. На месте происшествия очевидцы заметили толпу мужчин, один из которых достал из своей машины автомат.

Белгородца с оружием сразу же скрутили находящиеся на месте сотрудники правоохранительных органов. Этот момент и попал на видеозапись очевидца, которую опубликовали в Telegram-канале «Блэтгород».

Подробности произошедшего пока не сообщали. Что произошло дальше с задержанным мужчиной, также неизвестно.

Напомним, что это не первый конфликт, который случился вблизи ночного клуба «Новый Вавилон». Весной там же подрались 23-летний и 21-летний молодые люди, один из которых умер. Подробности сообщили в региональном Следкоме.

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#Александра Склярова#Белгород
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