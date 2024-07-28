Ночью в центре Белгорода задержали мужчину с автоматом

Новая разборка случилась у ночного клуба «Новый Вавилон». На этот раз один из членов конфликта угрожал другим автоматом, который он достал из своего автомобиля. На месте уже находились правоохранительные органы, отметили в местном Telegram-канале.