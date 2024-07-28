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Posted 28 июля, 09:37

Published 28 июля, 09:37

Modified 28 июля, 09:39

Updated 28 июля, 09:39

КамАЗ, ЛЭП и частный дом под Белгородом стали новой целью для ВСУ

КамАЗ, ЛЭП и частный дом под Белгородом стали новой целью для ВСУ

28 июля 2024, 09:37
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Обстрел
Под огнём ВСУ оказались три населённых пункта Белгородской области. Пострадавших нет, но есть разрушения. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Сегодня, 28 июля, ВСУ атаковали населённые пункты Грайворонского и Шебекинского городских округов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Так, в Дроновке Грайворонского округа украинский беспилотник сбросил боеприпас на ЛЭП, из-за чего часть села осталась без света. Аварийные бригады приступят к восстановлению после согласования с Минобороны РФ.

В Вознесеновке Шебекинского округа сдетонировал БПЛА — в одном частном доме выбило окна. В Белянке дрон атаковал КамАЗ на территории сельскохозяйственного предприятия. Водитель не пострадал: он успел вовремя покинуть транспорт. КамАЗ получил повреждения.

На местах происшествий работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#Атака ВСУ#Обстрелы#БПЛА
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