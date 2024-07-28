КамАЗ, ЛЭП и частный дом под Белгородом стали новой целью для ВСУ

Posted 28 июля, 09:37
Published 28 июля, 09:37
Modified 28 июля, 09:39
Updated 28 июля, 09:39
Сегодня, 28 июля, ВСУ атаковали населённые пункты Грайворонского и Шебекинского городских округов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Так, в Дроновке Грайворонского округа украинский беспилотник сбросил боеприпас на ЛЭП, из-за чего часть села осталась без света. Аварийные бригады приступят к восстановлению после согласования с Минобороны РФ.
В Вознесеновке Шебекинского округа сдетонировал БПЛА — в одном частном доме выбило окна. В Белянке дрон атаковал КамАЗ на территории сельскохозяйственного предприятия. Водитель не пострадал: он успел вовремя покинуть транспорт. КамАЗ получил повреждения.
На местах происшествий работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.