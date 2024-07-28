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Published Сегодня, 18:35

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Экс-священник пытается вернуть детей у жены, уехавшей к новой «подруге» в Белгород

Экс-священник пытается вернуть детей у жены, уехавшей к новой «подруге» в Белгород

28 июля 2024, 18:35
Фото: 1MI
Брак мужчины и женщины продлился 11 лет, пока супруг не обнаружил переписку интимного характера его жены с незнакомкой. Женщина в итоге увезла детей в Белгород. Бывший священник пытался вернуть детей через органы опеки и суд, но безуспешно, пишет Readovka.
Сюжет
Дети

Мужчина хочет вернуть четверых детей у ушедшей от него супруги. По словам отца семейства и по совместительству бывшего священника, его жена ушла к партнёрше, с которой ранее она познакомилась ЛГБТ*-сайте.

Брак между героями истории длился 11 лет. По словам 65-летнего мужчины, разлад начался с 2021 года. Он обнаружил переписку супруги с другой женщиной. Бывший священник утверждает, что общение было не просто дружеским. По его словам, жена отрицать ничего не стала.

Затем женщина увезла детей в Белгород. При этом она пообещала, что их скоро вернёт.

В органах опеки, по словам бывшего священника, решили отстраниться от ситуации и заявили, что будут ждать решения суда. Решение суда же было следующим: мать имеет полное право на то, чтобы дети жили с ней. При этом, как утверждает пенсионер, женщина не скрывала факт нетрадиционных связей, но с оговоркой, что это было один раз.

Мужчина переживает, что дети с его женой и её новой подругой живут в однокомнатной квартире, им не хватает места. Однако в официальном ответе на обращение указано, что «фактов неблагополучия в семье», проживающей по указанному адресу, не обнаружено.

Теперь бывший священник надеется на пересмотр решения.

*движение признано экстремистским и запрещено в РФ

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#Общество#Дети#Жена#Суд#Муж#Священник#Белгород#Опека#ЛГБТ
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