Экс-священник пытается вернуть детей у жены, уехавшей к новой «подруге» в Белгород

Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
Мужчина хочет вернуть четверых детей у ушедшей от него супруги. По словам отца семейства и по совместительству бывшего священника, его жена ушла к партнёрше, с которой ранее она познакомилась ЛГБТ*-сайте.
Брак между героями истории длился 11 лет. По словам 65-летнего мужчины, разлад начался с 2021 года. Он обнаружил переписку супруги с другой женщиной. Бывший священник утверждает, что общение было не просто дружеским. По его словам, жена отрицать ничего не стала.
Затем женщина увезла детей в Белгород. При этом она пообещала, что их скоро вернёт.
В органах опеки, по словам бывшего священника, решили отстраниться от ситуации и заявили, что будут ждать решения суда. Решение суда же было следующим: мать имеет полное право на то, чтобы дети жили с ней. При этом, как утверждает пенсионер, женщина не скрывала факт нетрадиционных связей, но с оговоркой, что это было один раз.
Мужчина переживает, что дети с его женой и её новой подругой живут в однокомнатной квартире, им не хватает места. Однако в официальном ответе на обращение указано, что «фактов неблагополучия в семье», проживающей по указанному адресу, не обнаружено.
Теперь бывший священник надеется на пересмотр решения.
*движение признано экстремистским и запрещено в РФ