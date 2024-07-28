Экс-священник пытается вернуть детей у жены, уехавшей к новой «подруге» в Белгород

В органах опеки, по словам бывшего священника, решили отстраниться от ситуации и заявили, что будут ждать решения суда. Решение суда же было следующим: мать имеет полное право на то, чтобы дети жили с ней. При этом, как утверждает пенсионер, женщина не скрывала факт нетрадиционных связей, но с оговоркой, что это было один раз.