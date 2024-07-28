Белгородцы из приграничного села просят помощи. Что говорят власти?

«Какие решения вы планируете принять по селу Новопетровка Валуйского района? Или оперштаб доволен, что люди сами, не надеясь на помощь, бегут из села, кто куда, бросая нажитое имущество, оставляя на голодную смерть животных? Нет людей — нет проблем? Нет статуса, нет выплат, нет помощи. Сплошная экономия! Сколько людям скитаться? Не у всех есть на это средства», — написала в соцсетях жительница села.