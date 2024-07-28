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Posted 28 июля, 13:28

Published 28 июля, 13:28

Modified 28 июля, 13:28

Updated 28 июля, 13:28

Белгородцы просят помощи в эвакуации с приграничного села

Белгородцы из приграничного села просят помощи. Что говорят власти?

28 июля 2024, 13:28
Фото: Изображение Midjourney.

Белгородцы просят помощи в эвакуации с приграничного села

Жалобу в социальных сетях оставила жительница села в Валуйском округе. Её обращение поддержали другие жители, которым ответил глава муниципалитета Алексей Дыбов.

Жители села Новопетровка Валуйского городского округа жалуются на отсутствие помощи. По их словам, многие белгородцы самостоятельно покидали село, потому что не дождались этого от местной администрации.

«Какие решения вы планируете принять по селу Новопетровка Валуйского района? Или оперштаб доволен, что люди сами, не надеясь на помощь, бегут из села, кто куда, бросая нажитое имущество, оставляя на голодную смерть животных? Нет людей — нет проблем? Нет статуса, нет выплат, нет помощи. Сплошная экономия! Сколько людям скитаться? Не у всех есть на это средства», — написала в соцсетях жительница села.

На обращение отреагировал глава муниципалитета Алексей Дыбов. Он отметил, что село продолжают защищать Минобороны РФ, пограничники и члены территориальной самообороны, поэтому большинство БПЛА подавляются, а последствия атак минимальны. Выплаты же положены только тем жителям, чьи дома оказались разрушены в результате обстрелов.

Но жительницу подобный ответ не устроил. По её словам, несмотря на всю проделанную работу, жить в селе «невозможно».

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