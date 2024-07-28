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Published Сегодня, 12:14

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Updated Сегодня, 12:16

Оперативные службы у ТЦ

Белгородцев эвакуировали из ТЦ «МегаГринн» из-за поднявшейся пыли

28 июля 2024, 12:14
Фото: Telegram-канал «31 Online»
Оперативные службы у ТЦ
В торговом центре «МегаГринн» эвакуировали людей. Причиной стала, как отметили изданию «Белгород-медиа» в МЧС, поднявшаяся вверх строительная пыль.

В 14:20 на территории Белгорода и Белгородского района объявили ракетную опасность. Спустя пару минут стало известно об эвакуации людей из торгового центра «МегаГринн», на место прибыли оперативные службы. Некоторые Telegram-каналы сообщили, что эвакуация произошла прямо во время сигнала тревоги.

Чуть позже появилась информация о ложном звонке о пожаре, однако эта информация оказалась ложной. Начальник ГО ЧС Николай Лебедев объяснил, что никаких ЧП в торговом центре не было: эвакуация произошла из-за поднявшейся во время ремонтных работ пыли.

Эвакуированные у ТЦ людиЭвакуированные у ТЦ люди
Оперативные службы у ТЦОперативные службы у ТЦ
Эвакуированные у ТЦ люди
Фото: Telegram-канал "Жесть Белгород"
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#Александра Склярова#Эвакуация#Эвакуация людей#Мега гринн#Белгород#ТЦ
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