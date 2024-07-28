Белгородцев эвакуировали из ТЦ «МегаГринн» из-за поднявшейся пыли

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
В 14:20 на территории Белгорода и Белгородского района объявили ракетную опасность. Спустя пару минут стало известно об эвакуации людей из торгового центра «МегаГринн», на место прибыли оперативные службы. Некоторые Telegram-каналы сообщили, что эвакуация произошла прямо во время сигнала тревоги.
Чуть позже появилась информация о ложном звонке о пожаре, однако эта информация оказалась ложной. Начальник ГО ЧС Николай Лебедев объяснил, что никаких ЧП в торговом центре не было: эвакуация произошла из-за поднявшейся во время ремонтных работ пыли.