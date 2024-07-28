Белгородцев эвакуировали из ТЦ «МегаГринн» из-за поднявшейся пыли

Чуть позже появилась информация о ложном звонке о пожаре, однако эта информация оказалась ложной. Начальник ГО ЧС Николай Лебедев объяснил, что никаких ЧП в торговом центре не было: эвакуация произошла из-за поднявшейся во время ремонтных работ пыли.