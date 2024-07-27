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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Место смертельного ДТП в Белгородской области

Погиб взрослый водитель, пострадал ребёнок в ДТП за день в Белгородской области

27 июля 2024, 13:01
Фото: Госавтоинспекция Белгородской области
Место смертельного ДТП в Белгородской области

Водитель погиб в опрокинувшемся авто под Белгородом

Смертельная авария произошла в Шебекинском горокруге, а ДТП с ребёнком — в Красногвардейском районе. Подробности сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

На трассе Крым — Ясные Зори — Архангельское в Шебекинском горокруге ночью 26 июля случилось смертельное ДТП. Volkswagen Passat съехал в кювет и опрокинулся. Погиб 59-летний водитель.

Авария с участием подростка произошла в Красногвардейском районе. По информации УВМД, в селе Весёлое 14-летний мопедист не уступил дорогу «Ладе Гранте». Ребёнок в результате аварии попал в больницу.

В Красногвардейском районе накануне зарегистрировали ещё одно ДТП с пострадавшим. Столкнулись Mazda CX-5 и Volkswagen Polo, произошло это в Белой Веже. Травмирован 35-летний водитель второй иномарки.

А в Старом Осколе накануне столкнулись электровелосипед Minakq и Hyundai Solaris, пострадал 32-летний водитель первого.

ДТП с участием подростка в Белгородской области
Видео: Госавтоинспекция Белгородской области
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