Погиб взрослый водитель, пострадал ребёнок в ДТП за день в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
На трассе Крым — Ясные Зори — Архангельское в Шебекинском горокруге ночью 26 июля случилось смертельное ДТП. Volkswagen Passat съехал в кювет и опрокинулся. Погиб 59-летний водитель.
Авария с участием подростка произошла в Красногвардейском районе. По информации УВМД, в селе Весёлое 14-летний мопедист не уступил дорогу «Ладе Гранте». Ребёнок в результате аварии попал в больницу.
В Красногвардейском районе накануне зарегистрировали ещё одно ДТП с пострадавшим. Столкнулись Mazda CX-5 и Volkswagen Polo, произошло это в Белой Веже. Травмирован 35-летний водитель второй иномарки.
А в Старом Осколе накануне столкнулись электровелосипед Minakq и Hyundai Solaris, пострадал 32-летний водитель первого.