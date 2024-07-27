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Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

В Белгородской области пропал мужчина

Мужчину с татуировкой на правой руке ищут в Белгородской области больше месяца

27 июля 2024, 14:27
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»

В Белгородской области пропал мужчина

Волонтёры просят помощи в поиске 63-летнего Василия Шибанова. Он проживает в Корочанском районе. Местонахождение мужчины неизвестно с 18 июня, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Пропал Василий Шибанов. Мужчине 63 года, его рост — 180 см, телосложение худощавое. У белгородца седые волосы и серые глаза. Особая примета — татуировка на руке.

Мужчина проживает в Бехтеевке в Корочанском районе. Его местонахождение неизвестно с 18 июня.

Известно, что белгородец в день исчезновения был одет в жилет цвета хаки, тёмно-зелёную футболку и тёмные штаны. На голове у него была зелёная кепка, на ногах — тёмные шлёпки. С собой у мужчины была коричневая клетчатая сумка.

Если вы видели белгородца или знаете, где он может быть, сообщите об этом на горячую линию отряда 8 800 700 54 52 (бесплатно по РФ) или по номеру 112.

Ориентировка на пропавшего мужчинуОриентировка на пропавшего мужчину
Ориентировка на пропавшего мужчину
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
В Белгородской области пропал мужчина с густой чёрной бородой
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