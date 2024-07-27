Мужчину с татуировкой на правой руке ищут в Белгородской области больше месяца

Известно, что белгородец в день исчезновения был одет в жилет цвета хаки, тёмно-зелёную футболку и тёмные штаны. На голове у него была зелёная кепка, на ногах — тёмные шлёпки. С собой у мужчины была коричневая клетчатая сумка.