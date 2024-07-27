Мужчину с татуировкой на правой руке ищут в Белгородской области больше месяца

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Пропал Василий Шибанов. Мужчине 63 года, его рост — 180 см, телосложение худощавое. У белгородца седые волосы и серые глаза. Особая примета — татуировка на руке.
Мужчина проживает в Бехтеевке в Корочанском районе. Его местонахождение неизвестно с 18 июня.
Известно, что белгородец в день исчезновения был одет в жилет цвета хаки, тёмно-зелёную футболку и тёмные штаны. На голове у него была зелёная кепка, на ногах — тёмные шлёпки. С собой у мужчины была коричневая клетчатая сумка.
Если вы видели белгородца или знаете, где он может быть, сообщите об этом на горячую линию отряда 8 800 700 54 52 (бесплатно по РФ) или по номеру 112.