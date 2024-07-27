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Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

В Белгороде начали заготовку противогололёдных материалов

Для центра, Богданки и улицы Щорса в Белгороде заготавливают чистую соль

27 июля 2024, 15:09
Фото: 1MI

В Белгороде начали заготовку противогололёдных материалов

Всего для столицы региона потребуется более 28 тыс. тонн песко-соляной смеси и почти 7 тыс. тонн чистой соли. Первой планируют обрабатывать большую часть улиц, второй — центр, проспекты Б. Хмельницкого и Ватутина, улицу Щорса, сообщили в мэрии.

В Белгороде заготавливают материалы для обработки дорог и тротуаров зимой ото льда. Всего на эти цели понадобится свыше 28 тысяч тонн песко-соляной смеси и почти 7 тысяч тонн чистой соли.

Большую часть противогололёдных материалов уже закупили, отчитались в мэрии. Хранить материалы будут на специально обустроенной площадке.

Предполагается, что чистой солью в Белгороде зимой будут обрабатывать центральную часть города, проспекты Б. Хмельницкого и Ватутина, улицу Щорса, а также тротуары, к ним примыкающие. На остальных улицах рабочие будут использовать песко-соляную смесь.

Ранее сообщалось, что при ухудшении погоды состав песко-соляной смеси будут менять — соли в этом случае будет больше, чем песка, для того, чтобы смесь действовала лучше.

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#Инна Рогова#Город#Белгородская область#Зима#Новости Белгорода#Соль#Песко-соляная смесь#Белгород#Лёд
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