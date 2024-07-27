Для центра, Богданки и улицы Щорса в Белгороде заготавливают чистую соль

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
В Белгороде заготавливают материалы для обработки дорог и тротуаров зимой ото льда. Всего на эти цели понадобится свыше 28 тысяч тонн песко-соляной смеси и почти 7 тысяч тонн чистой соли.
Большую часть противогололёдных материалов уже закупили, отчитались в мэрии. Хранить материалы будут на специально обустроенной площадке.
Предполагается, что чистой солью в Белгороде зимой будут обрабатывать центральную часть города, проспекты Б. Хмельницкого и Ватутина, улицу Щорса, а также тротуары, к ним примыкающие. На остальных улицах рабочие будут использовать песко-соляную смесь.
Ранее сообщалось, что при ухудшении погоды состав песко-соляной смеси будут менять — соли в этом случае будет больше, чем песка, для того, чтобы смесь действовала лучше.