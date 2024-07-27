bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Полиция

Детская ссора привела к конфликту между многодетной белгородкой и экс-полицейским

27 июля 2024, 11:44
Фото: 1MI
Полиция

Белгородка пожаловалась на экс-полицейского, тот же просит проверить её

Конфликт произошёл в белгородском селе Мясоедово. Детская ссора привела к взрослым разборкам, которые попали на камеру видеонаблюдения. Полиция сначала отказала в возбуждении дела, но после вмешательства прокуратуры материалы вернули на проверку, пишет «Фонарь».
Сюжет
Дети

Прокуратура вернула на дорасследование историю о конфликте между многодетной матерью и бывшим полицейским. К разборкам изначально привела детская ссора.

Инцидент произошёл в Мясоедово в Белгородском районе. Как рассказала изданию местная жительница, между её пятилетним ребёнком и девятилетним сыном бывшего полицейского иногда возникали ссоры. В один из дней старший мальчик подъехал на велосипеде к младшему и якобы оскорбил его матом. Женщина сделала ребёнку замечание, после чего он уехал.

Белгородка решила поговорить с отцом обидчика. Однако, по её словам, в ответ от бывшего полицейского она получила оскорбления и угрозы.

Спустя несколько дней история повторилась, женщина вновь сделала ребёнку экс-правоохранителя замечание. Тот в свою очередь показал ей неприличный жест, рассказала журналистам белгородка. Женщина пригрозила чужому ребёнку, что «сломает ему палец, если ещё раз увидит такое».

В тот же день белгородка отправилась в гости, где конфликт разгорелся ещё сильнее. Там с женщиной встретились тот самый бывший полицейский, его жена и ещё один мужчина. Белгородка утверждает, что далее последовало рукоприкладство. Инцидент записала камера видеонаблюдения.

Белгородка вызвала участкового и передала ему видео. Однако спустя время выяснилось, что в полиции вынесли отказ о возбуждении уголовного дела. После жалобы в прокуратуру удалось вернуть материалы на дополнительную проверку.

Экс-правоохранитель в свою очередь тоже обратился в полицию. Мужчина утверждает, что это он пострадал от действий белгородки и её знакомых. Журналистам бывший правоохранитель дополнительных комментариев давать не стал, добавив, что с делом должен разобраться суд.

Запись с камер видеонаблюдения
Видео: «Фонарь»
Экс-полицейский остановил прохожего белгородца и украл у него 5 тысяч рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Экс-полицейские предложили белгородцу за 200 тыс. рублей решить проблему с наказаниемНезаконное задержание белгородца в новогоднюю ночь обернулось судом для полицейскихЭкс-полицейские предложили белгородцу решить вопрос об уголовном деле за 200 тысяч
#Инна Рогова#Видео#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Полиция#Дети#Новости Белгорода#Многодетная мать#Конфликт#Белгород#Мясоедово#Экс-полицейский
Подпишитесь
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала женщина
Сегодня, 08:40
Химикаты? Сине-зелёная вода на базе отдыха смутила белгородскую прокуратуру
Сегодня, 10:02
Улицу Щорса приводим в пример городам-миллионникам: транспортники об опыте Белгорода
Вчера, 13:35
В обстреливаемом Шебекино начнут автоматически открывать двери при ракетной опасности
Сегодня, 06:25
Первый канал вспомнил о погибших с начала СВО белгородских детях
Сегодня, 09:16