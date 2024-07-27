Детская ссора привела к конфликту между многодетной белгородкой и экс-полицейским

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Прокуратура вернула на дорасследование историю о конфликте между многодетной матерью и бывшим полицейским. К разборкам изначально привела детская ссора.
Инцидент произошёл в Мясоедово в Белгородском районе. Как рассказала изданию местная жительница, между её пятилетним ребёнком и девятилетним сыном бывшего полицейского иногда возникали ссоры. В один из дней старший мальчик подъехал на велосипеде к младшему и якобы оскорбил его матом. Женщина сделала ребёнку замечание, после чего он уехал.
Белгородка решила поговорить с отцом обидчика. Однако, по её словам, в ответ от бывшего полицейского она получила оскорбления и угрозы.
Спустя несколько дней история повторилась, женщина вновь сделала ребёнку экс-правоохранителя замечание. Тот в свою очередь показал ей неприличный жест, рассказала журналистам белгородка. Женщина пригрозила чужому ребёнку, что «сломает ему палец, если ещё раз увидит такое».
В тот же день белгородка отправилась в гости, где конфликт разгорелся ещё сильнее. Там с женщиной встретились тот самый бывший полицейский, его жена и ещё один мужчина. Белгородка утверждает, что далее последовало рукоприкладство. Инцидент записала камера видеонаблюдения.
Белгородка вызвала участкового и передала ему видео. Однако спустя время выяснилось, что в полиции вынесли отказ о возбуждении уголовного дела. После жалобы в прокуратуру удалось вернуть материалы на дополнительную проверку.
Экс-правоохранитель в свою очередь тоже обратился в полицию. Мужчина утверждает, что это он пострадал от действий белгородки и её знакомых. Журналистам бывший правоохранитель дополнительных комментариев давать не стал, добавив, что с делом должен разобраться суд.