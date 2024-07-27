Детская ссора привела к конфликту между многодетной белгородкой и экс-полицейским

Инцидент произошёл в Мясоедово в Белгородском районе. Как рассказала изданию местная жительница, между её пятилетним ребёнком и девятилетним сыном бывшего полицейского иногда возникали ссоры. В один из дней старший мальчик подъехал на велосипеде к младшему и якобы оскорбил его матом. Женщина сделала ребёнку замечание, после чего он уехал.