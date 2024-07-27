Белгородка пообщалась с «начальником» в мессенджере и потеряла 21 млн рублей

Деньги женщина потеряла после общения с мошенниками. Неизвестные вышли на жертву в мессенджере: они представились директором предприятия, где она работает. Псевдоглава организации предупредил подчинённую, что с ней свяжутся правоохранители, и призвал серьёзно отнестись к предстоящему разговору.