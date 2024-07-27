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Белгородка перевела мошенникам 21 млн рублей

Белгородка пообщалась с «начальником» в мессенджере и потеряла 21 млн рублей

27 июля 2024, 07:11
Фото: 1MI

Белгородка перевела мошенникам 21 млн рублей

Жертвой аферистов в этот раз стала жительница Яковлевского горокруга. Неизвестные сначала представились директором предприятия, где она работает, а затем — правоохранителями. Дальнейшая схема была стандартной, сообщили в пресс-службе УМВД.

63-летняя жительница региона лишилась 21 млн рублей. 19 млн из общей суммы были её личными сбережениями, остаток она взяла в кредит в банке.

Деньги женщина потеряла после общения с мошенниками. Неизвестные вышли на жертву в мессенджере: они представились директором предприятия, где она работает. Псевдоглава организации предупредил подчинённую, что с ней свяжутся правоохранители, и призвал серьёзно отнестись к предстоящему разговору.

Липовые силовики сообщили женщине, что её подозревают в незаконных транзакциях. Чтобы обезопасить деньги, жительнице региона порекомендовали перевести их на безопасный счёт. Пострадавшая поверила и перечислила сначала 19 млн рублей.

Затем женщину убедили, что на её имя пытаются оформить кредиты. Жительнице региона порекомендовали опередить неизвестных, оформить долговые обязательства в банке и вновь перевести деньги на безопасный счёт. Пострадавшая так и сделала и перечислила ещё денег.

Только после совершения всех этих операций женщина решила связаться со своим начальником. Тот ей ответил, что никаких сообщений не отправлял.

Возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество (ч .4 ст. 159 УК РФ). Личности злоумышленников пока не известны.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Мошенничество#Белгород#Мессенджер#Аферисты#Яковлевский горокруг#Безопасный счёт
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