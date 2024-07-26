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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Место аварии

Виновника вчерашнего ДТП в Белгороде, у которого нашли полицейскую форму, наказали

26 июля 2024, 15:06
Фото: bel.ru
Место аварии

В Белгороде наказали виновника массового ДТП

Региональное УМВД сообщило судьбу пьяного водителя, который устроил ДТП на Крейде в Белгороде. В результате аварии пострадал один человек, были повреждены дорожный знак и четыре авто. У виновника происшествия в машине обнаружили полицейскую форму.
Сюжет
ДТП

В белгородском управлении МВД рассказали о ДТП, которое произошло накануне на улице Серафимовича в областном центре около часа дня.

В результате аварии пострадал водитель автомобиля Hyundai. Его осмотрели медики и отпустили домой. Также были повреждены четыре автомобиля.

В машине пьяного нарушителя обнаружены предметы форменного обмундирования, но мужчина никогда не работал в правоохранительных органах и не имеет к ним отношения. Он также утверждает, что не носил эту форму.

Правоохранительные органы привлекли водителя, устроившего аварию, к административной ответственности. В его отношения составлены два административных протокола: за умышленное повреждение средств организации дорожного движения (ст. 12.33 КоАП РФ) и за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ).

Виновник должен будет заплатить два штрафа на общую сумму 40 тысяч рублей и не сможет садиться за руль в течение двух лет. Кроме того, владелец дороги и другие участники аварии могут в гражданском порядке потребовать от нарушителя возместить причинённый ущерб.

Напомним, что редакция Бел.Ру с самого начала следила за тем, как разворачивается эта история. Сначала фото и видео с места происшествия нам прислали наши читатели. Затем мы сами связались с полицией, чтобы узнать подробности.

Форма не его? В полиции рассказали о пьяном водителе, устроившем аварию в Белгороде
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