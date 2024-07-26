Виновника вчерашнего ДТП в Белгороде, у которого нашли полицейскую форму, наказали

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
В белгородском управлении МВД рассказали о ДТП, которое произошло накануне на улице Серафимовича в областном центре около часа дня.
В результате аварии пострадал водитель автомобиля Hyundai. Его осмотрели медики и отпустили домой. Также были повреждены четыре автомобиля.
В машине пьяного нарушителя обнаружены предметы форменного обмундирования, но мужчина никогда не работал в правоохранительных органах и не имеет к ним отношения. Он также утверждает, что не носил эту форму.
Правоохранительные органы привлекли водителя, устроившего аварию, к административной ответственности. В его отношения составлены два административных протокола: за умышленное повреждение средств организации дорожного движения (ст. 12.33 КоАП РФ) и за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ).
Напомним, что редакция Бел.Ру с самого начала следила за тем, как разворачивается эта история. Сначала фото и видео с места происшествия нам прислали наши читатели. Затем мы сами связались с полицией, чтобы узнать подробности.