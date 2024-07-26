Posted Сегодня, 18:46
Published Сегодня, 18:46
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Updated Сегодня, 18:47
Среди присутствовавших на мероприятии гостей были предприниматели, представители общественности, сотрудники СМИ, политические деятели, ученые-востоковеды и учащиеся топовых московских вузов.
Как пишет bigasia.ru, гендиректор и главный редактор Медиакорпорации КНР (CMG), заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК Шэнь Хайсюн в обращении к участникам диалога рассказал о китайской модернизации, которая следует четкому и выверенному курсу Коммунистической партии республики. Благодаря этому в данной области открываются новые широкие перспективы. Центром реформ, проводимых ЦК КПК в Китае, является человек; народ — это основное звено происходящих преобразований.
В выступлении председателя КНР Си Цзиньпина на третьем пленуме ЦК КПК прозвучало заявление: «Реформы и открытость — вторая революция Китая — не только глубоко меняет Китай, но и оказывает глубокое влияние на весь мир».
По словам Шэнь Хайсюна, реформы в Китае продолжатся, государство не разорвет существующие связи и не намерено выстраивать барьеры с другими странами.
Медиакорпорация Китая (CMG) является самым крупным медиахолдингом мира, охватывающим широчайшую аудиторию. CMG информирует граждан о китайском курсе реформ и открытости, выстраивает мосты для диалога и активно делится опытом КНР. По мере продвижения гуманитарных связей холдинг создает механизм глобального партнерства, содействуя культурному обмену и расширяя международный круг друзей.
Присутствовавший на диалоге чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, выступая перед участниками, в деталях рассказал об истории китайских реформ, отметив, что открытость — это точный признак модернизации в стиле КНР. Открытые политика и экономика — это демонстрация миру приверженности мирному курсу и высокого уровня толерантности Китая.
В ходе свободной дискуссии прозвучали вопросы от аудитории, содержащие конструктивные предложения по созданию новых форматов развития российско-китайских отношений.