В Москве прошел диалог на тему: «Углубление китайских реформ в новую эпоху»

Как пишет bigasia.ru, гендиректор и главный редактор Медиакорпорации КНР (CMG), заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК Шэнь Хайсюн в обращении к участникам диалога рассказал о китайской модернизации, которая следует четкому и выверенному курсу Коммунистической партии республики. Благодаря этому в данной области открываются новые широкие перспективы. Центром реформ, проводимых ЦК КПК в Китае, является человек; народ — это основное звено происходящих преобразований.