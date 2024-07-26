В Белгороде почтили память погибших детей Донбасса

Белгородцы не оставили повод без внимания. По информации информагентства, сегодня в областном центре 15 активистов регионального отделения «Волонтёров победы» возложили цветы к мемориалу расстрелянным жителям и партизанам и почтили память детей, которые погибли во время ведения боевых действий на территории ДНР.