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Posted 26 июля, 15:42

Published 26 июля, 15:42

Modified 26 июля, 15:42

Updated 26 июля, 15:42

В Белгороде почтили память погибших детей Донбасса

26 июля 2024, 15:42
Сюжет
Дети
Сегодня, 27 июля, в столице региона прошла акция в память о погибших маленьких жителях ДНР. Волонтёры белгородского отделения движения «Волонтёры победы» возложили цветы к мемориалу, сообщает ТАСС.

Сегодня по всей стране прошёл День памяти детей, которые стали жертвами войны на Донбассе. Его основали в 2022 году по указу главы ДНР Дениса Пушилина с целью увековечить память погибших юных жителей республики.

Белгородцы не оставили повод без внимания. По информации информагентства, сегодня в областном центре 15 активистов регионального отделения «Волонтёров победы» возложили цветы к мемориалу расстрелянным жителям и партизанам и почтили память детей, которые погибли во время ведения боевых действий на территории ДНР.

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#Общество#Дети#Донбасс#Новости Белгорода#ДНР#Белгород#Погибшие дети
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