В Белгороде почтили память погибших детей Донбасса

Posted 26 июля, 15:42
Published 26 июля, 15:42
Modified 26 июля, 15:42
Updated 26 июля, 15:42
Сегодня по всей стране прошёл День памяти детей, которые стали жертвами войны на Донбассе. Его основали в 2022 году по указу главы ДНР Дениса Пушилина с целью увековечить память погибших юных жителей республики.
Белгородцы не оставили повод без внимания. По информации информагентства, сегодня в областном центре 15 активистов регионального отделения «Волонтёров победы» возложили цветы к мемориалу расстрелянным жителям и партизанам и почтили память детей, которые погибли во время ведения боевых действий на территории ДНР.