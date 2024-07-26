Туман и обилие радиации: как выглядела Вселенная во время своего рассвета?

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В наше время большинство космоса пустое и кристально чистое, однако раньше Вселенная была заполнена своеобразным туманом, который скрывал многие звёзды и галактики.
Спустя время после своего рождения космос буквально бурлил из-за обилия частиц и радиации, а после расширения и охлаждения Вселенной появились нейтральные атомы, которые затем образовали звёзды, а позже — галактики.
Через несколько сотен миллионов лет после большого взрыва туман стал рассеиваться, и на протяжении следующих нескольких миллионов лет стало распадаться огромное количество нейтральных атомов.
Учёные предполагают, что Вселенная была очень плотной, когда гравитация начала стягивать материю. Из-за этого некоторые звёзды могли быть в тысячу раз массивнее Солнца, а затем образовали чёрные дыры — их могло оказаться так много, что они соединились в одну сверхмассивную, которая рассеяла водородный туман.
В то же время в поглощении тумана большую роль могли сыграть некоторые галактики и квазары — астрономические объекты, являющиеся самыми яркими в видимой Вселенной.
Учёные продолжат и дальше работать с космическим телескопом NASA «Нэнси Грейс Роман», а также с телескопом «Джеймс Уэбб». Оба этих телескопа помогут точнее изучить рождение Вселенной.