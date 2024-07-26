Туман и обилие радиации: как выглядела Вселенная во время своего рассвета?

Учёные предполагают, что Вселенная была очень плотной, когда гравитация начала стягивать материю. Из-за этого некоторые звёзды могли быть в тысячу раз массивнее Солнца, а затем образовали чёрные дыры — их могло оказаться так много, что они соединились в одну сверхмассивную, которая рассеяла водородный туман.